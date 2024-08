Con profonda tristezza esterniamo alla famiglia DEL TURCO, agli amici, ai suoi collaboratori ed a quanti lo hanno conosciuto, la nostra vicinanza ed il cordoglio di tutti noi, per la dipartita dell'amico, dott. Ottaviano DEL TURCO, storico Sindacalista, Parlamentare e Politico di lungo corso.

La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile non solo nel cuore di chi ha avuto l’onore di conoscerlo, ma anche nella comunità che ha servito con dedizione e passione.

Nell'esprimere il proprio cordoglio, per tramite del suo staff, il Direttore Generale della "FEDITALIASERVIZI - Ente Bilaterale per la Cooperazione Istituzionale e Sociale", dott. Salvatore ABBRUZZESE, lo ricorda così: "Un grande uomo politico, un amico di una spiccata e straordinaria umanità. La sua visione e il suo impegno hanno lasciato un’impronta indelebile nella società. In questo momento di grande dolore, mi stringo con affetto alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene."

Con l'auspicio che il ricordo della sua anima gentile e del suo spirito combattivo possa essere di conforto in questi giorni difficili, che la sua eredità continuerà a vivere attraverso le opere e i valori che ha instillato in tutti noi, possa egli riposare in pace.

Uff. Stampa