"Abbiamo anche discusso del processo di negoziazione con la Russia e dell'evacuazione dei nostri eroi dall'Azovstal. La missione di evacuazione continua, è supervisionata dai nostri militari e dai servizi segreti. Sono coinvolti i mediatori internazionali più influenti".

Così, nell'ultimo fervorino notturno, Zelensky ha liquidato, più che riassunto l'evacuazione degli ultimi militari ucraini da Mariupol.

Una ricostruzione dei fatti, però, che non è condivisa dalla Russia, almeno secondo quanto ha riferito la ormai nota portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, a Sputnik Radio, accusando il presidente ucraino di "menzogne ​​e propaganda", aggiungendo che la dichiarazione di Zelensky è "un capolavoro uscito dalla penna dei creativi dello studio Kvartal 95", la società di produzione televisiva creata da Zelensky prima di entrare in politica. "Ho l'impressione che stiano scrivendo una nuova serie o un testo per il loro prossimo evento aziendale".

Per la Zakharova, affermare che l'evacuazione dell'Azovstal siastata un'operazione umanitaria organizzata da Kiev "dimostra le loro bugie e la propaganda basata sulle menzogne che hanno usato finora", precisando che questa derivi dagli insegnamenti ricevuti da Stati Uniti e Nato.

La Russia, oggi, ha dichiarato che 694 combattenti ucraini presso l'acciaieria Azovstal a Mariupol si sono arresi nelle ultime 24 ore, portando a 959 il totale di coloro che hanno lasciato l'impianto da lunedì scorso.

In precedenza, le autorità ucraine hanno affermato che 264 persone sono state portate dall'acciaieria di Mariupol in zone controllate dalla Russia e che probabilmente sarebbero destinate ad uno scambio di prigionieri. Però, quanti ancora fossero i soldati da evacuare non era stato chiarito. E non è chiarita neppure la sorte di coloro che si sono arresi, visto che la Duma vuole qualificarli come terroristi, negando loro la possibilità di essere scambiati con prigionieri russi.

Questo l'elenco aggiornato delle perdite russe (secondo il ministero della Difesa ucraino): 28300 (+400) soldati, 1251 (+16) carri armati, 3043 (+34) veicoli corazzati per il trasporto di personale, 2137 (+28) veicoli e serbatoi di carburante, 586 (+8) pezzi di artiglieria, 199 (+1) sistemi di lancio multiplo di razzi, 91 (+1) sistemi di difesa antiaerea, 167 elicotteri, 202 (+1) aerei, 441 (+5) UAV e 13 imbarcazioni.