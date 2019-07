Per l'Oms l'epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo è diventata un'emergenza sanitaria internazionale

Evitare ogni contatto con pazienti sintomatici, coi loro fluidi corporei e coi corpi o liquidi corporei di persone decedute;

non consumare carne di selvaggina ed evitare i contatti con animali selvatici vivi o morti;

lavare e sbucciare (quando appropriato) frutta e verdura prima di consumarle;

lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con prodotti antisettici;

avere rapporti sessuali protetti.

Queste le precauzioni primarie raccomandate con una circolare dal nostro ministero della Salute alle persone che vivono o si recano nella Repubblica Democratica del Congo, nelle zone dove è presente l'epidemia di Ebola, dopo che l'Oms ha dichiarato tale epidemia come emergenza sanitaria internazionale.

In base a quanto monitorato dall'Oms, nell'ultimo periodo vi è stato nella RDC un aumento dei casi a Butembo e Mabalako, con l'epicentro dell'epidemia che si è spostato da Mabalako a Beni, dove nelle ultime tre settimane si è registrato il 46% dei casi.

Inoltre, un caso importato è stato segnalato a Goma, un'importante centro di scambi commerciali col Ruanda (si stima che circa 15.000 persone ogni giorno passino il confine da Goma al Ruanda), dove è situato un aeroporto internazionale che tuttavia non effettua voli diretti verso i paesi europei.





Temperature screening at Mpondwe border point in Kasese district. Mpondwe is a border point between #Uganda and #DRC #Ebola pic.twitter.com/gUfys3j6ZT