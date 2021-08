Dopo aver pubblicato il singolo inedito, “CANTERO’ UNA CANZONE” (OneRPM), ANDREA PIMPINI decide di interpretare “COME IN UN FILM”, celebre brano del 2013 dei Modà, ripubblicato nel 2014 sempre dalla band di Kekko Silvestre in duetto con Emma Marrone.

Il brano è disponibile esclusivamente su YouTube: https://youtu.be/e16T54FLSIQ

La cover, comunque, sarà pubblicata nelle prossime settimane anche su tutti gli store di musica digitale grazie a Soundrop.

“E’ una canzone che ascolto da anni e per me è un onore e una grande responsabilità reinterpretarla a modo mio. Nel 2013 i Modà hanno pubblicato questo splendido brano nel loro disco, Gioia, e l’anno dopo l’hanno ricantato insieme alla grandissima Emma Marrone – dichiara Andrea – Tornare a pubblicare una cover dopo tanto tempo, mette ansia… Sai di non essere all’altezza dell’artista originale ma comunque speri che la tua versione raggiunga il cuore delle persone. Però l’importante è divertirsi e io, oggi, pubblicando questa canzone, mi sono divertito molto perché ho realizzato un piccolo sogno”.

Per quanto riguarda i concerti e l’attività live, agli organizzatori di qualsiasi tipologia di evento (sagre, festival, ecc.) è stata dedicata l’email [email protected] . Andrea non solo si esibisce con brani inediti ma anche con cover di grandi artisti (Francesco Renga, Ultimo, Modà, ecc.)



Andrea Pimpini è un cantautore di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2019, dopo aver pubblicato “Come un eroe” che viene presentato in anteprima sul canale YouTube del Romics, esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Il 5 Marzo 2021 esce il nuovo album “Vai e non pensare”