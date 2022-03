Ai quarti della Conference League, la Roma ritrova i norvegesi del Bodø/Glimt, gli stessi che nella fase a gironi del torneo inflissero un pesantissimo 6-1 ai giallorossi che, nella partita di ritorno riuscirono a strappare un pareggio per 2-2.

Per la squadra di Mourinho il percorso verso la finale appare più in salita rispetto a quello dell'Atalanta, considerando le possibili avversarie per il turno successivo, con il Leicester che non ha bisogno di presentazioni, mentre il PSV si sta giocando con l'Ajax il primo posto nell'Eredivisie.

Questo l'esito degli accoppiamenti per quarti e semifinali dopo il sorteggio che si è svolto venerdì a Nyon:



Quarti di finale

Bodø/Glimt - Roma

Feyenord - Slavia Praga

Marsiglia - Paok Salonicco

Leicester - PSV



Semifinali

Leicester/PSV - Bodø Glimt/Roma

Feyenord/Slavia Praga - Marsiglia - Paok Salonicco



Le date di svolgimento degli incontri

Quarti di finale, andata (7 aprile)

Quarti di finale, ritorno (14 aprile)





Semifinali, andata (28 aprile)

Semifinali, ritorno (5 maggio)



Sarà la National Arena di Tirana (Albania), il 25 maggio, ad ospitare la prima finale di Conference League, il cui orari di inizio è previsto alle 21.