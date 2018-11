Nella 14.a giornata la Serie A scenderà in campo a fianco dell’Unicef nella lotta alla malnutrizione

Nuova iniziativa di solidarietà da parte della Serie A con le squadre della massima serie che in occasione della 14.esima giornata, dall'1 al 3 dicembre, scenderanno in campo a sostegno dell’Unicef nella lotta alla malnutrizione.

In tutti gli stadi della Serie A TIM, i calciatori e gli arbitri entreranno in campo per sostenere l’UNICEF accompagnati da bambini che indosseranno la pettorina dell’iniziativa; qualche minuto prima del calcio di inizio al centro del campo, verrà posizionato uno striscione con la scritta "Dona al 45525 - UNICEF per ogni bambino" a sostegno della campagna di raccolta fondi UNICEF nella lotta contro la malnutrizione.

Come ricorda il Presidente di Unicef Italia, Francesco Samengo, «ogni anno la malnutrizione è concausa della morte di circa 3 milioni di bambini sotto i 5 anni. Sono oltre 200 milioni i bambini malnutriti in tutto il mondo. Anche quest'anno l'UNICEF e il mondo del calcio giocano insieme la partita più importante di tutte: salvare le vite di milioni di bambini in tutto il mondo. Insieme possiamo aiutare quanti più bambini possibile, insieme possiamo fare goal contro la malnutrizione.»

All'iniziativa si associa anche l’annuale "Asta dei Capitani", con la maglia donata a fine gara da ciascuno dei capitani delle 20 squadre della Serie A, che verrà messa all'asta sulla piattaforma Charity Stars.