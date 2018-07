Le Sculture del Partenone

La questione di dove dovrebbero essere esposte le sculture sopravvissute dal Partenone è stata a lungo oggetto di discussione pubblica. Questo documento fornisce informazioni chiave per comprendere la complessa storia del Partenone e della sua scultura.

Cos'è il Partenone e come sono arrivate le sculture a Londra?

Il Partenone di Atene ha una storia lunga e complessa. Costruito quasi 2.500 anni fa come tempio dedicato alla dea greca Atena, fu per mille anni la chiesa della Vergine Maria degli Ateniesi, poi una moschea e infine una rovina archeologica. L'edificio è stato alterato e le sculture molto danneggiate nel corso dei secoli. La prima grande perdita si verificò intorno al 500 dC quando il Partenone fu convertito in chiesa. Quando la città fu assediata dai Veneziani nel 1687, il Partenone fu usato come deposito di polvere da sparo. Un'enorme esplosione fece esplodere il tetto e distrusse una gran parte delle rimanenti sculture. L'edificio è rimasta una rovina da allora.

Gli archeologi di tutto il mondo sono d'accordo sul fatto che le sculture sopravvissute non potrebbero mai essere riattaccate alla struttura. Nel 1800 rimaneva solo circa metà della decorazione scultorea originaria. Tra il 1801 e il 1805 Lord Elgin, ambasciatore britannico nell'Impero ottomano, agendo con la piena conoscenza e il permesso delle autorità ottomane, rimosse circa la metà delle rimanenti sculture dalle rovine cadute e dall'edificio stesso. Lord Elgin era appassionato di arte greca antica e trasportava le sculture in Gran Bretagna. Il loro arrivo a Londra fu di fare una profonda impressione sulle idee occidentali dell'arte e del gusto. Promosse l'alta considerazione che l'illuminazione europea aveva già per la civiltà greca antica.

Prima di essere esposti al British Museum nel 1817, furono visti per la prima volta dal 1807 nel museo temporaneo di Lord Elgin. La mostra pubblica delle sculture della primavera del 1807 incoraggiò gli ellenisti nel loro amore per l'antica Grecia mentre, allo stesso tempo, ispirò il movimento di Philhellene nella sua simpatia per gli abitanti della Grecia moderna e la loro lotta per l'indipendenza. Da allora le sculture sono sempre state esposte al pubblico nel British Museum, gratuitamente.

Dove possono essere viste le sculture superstiti del Partenone?

La maggior parte delle sculture è equamente divisa tra Atene e Londra. Importanti pezzi sono conservati anche da altri importanti musei europei, tra cui il Musée du Louvre di Parigi, i Musei Vaticani, il Museo Nazionale di Copenaghen, il Kunsthistoriches Museum di Vienna, il Museo universitario di Würzburg e la Gliptoteca di Monaco.

Sculture del Partenone ad Atene

Il programma di restauro dei monumenti dell'Acropoli, iniziato negli anni '70, è in corso. Come parte di questo lavoro, le autorità greche hanno rimosso tutte le sculture architettoniche dal Partenone al Museo dell'Acropoli. Hanno così completato un processo iniziato da Lord Elgin 200 anni fa e tutte le sculture del Partenone sono ora diventate oggetti museali.

Sculture del Partenone a Londra

Le sculture di Londra, a volte note come "Elgin Marbles", sono state esposte in permanenza al British Museum dal 1817, gratuitamente. Qui sono visti da un pubblico mondiale e sono attivamente studiati e studiati da una comunità internazionale di studiosi, per promuovere la comprensione sia della cultura greca antica che del suo ruolo nelle culture del mondo. Il museo ha pubblicato estensivamente i risultati della propria ricerca. Nuove scoperte di antichi colori applicati sulle sculture sono state realizzate con l'applicazione di speciali tecnologie di imaging.

Sculture del Partenone in mostre temporanee

Il British Museum continua a cercare nuovi modi per studiare e interpretare le sculture del Partenone e per condividerle il più ampiamente possibile. In questo spirito, la scultura del rivergod Ilissos è stata esposta nel Museo statale Ermitage di San Pietroburgo nel 2014, in occasione del 250° anniversario della fondazione del museo. Nel 2015 le opere di Ilissos e di altre sculture del Partenone sono state esposte nella mostra speciale del British Museum Defining beauty: il corpo nell'arte greca antica. Qui sono stati mostrati per la prima volta insieme a capolavori presi in prestito da altri musei. In modi come questo il British Museum si propone di illuminare non solo la conquista classica greca, ma anche il suo impatto sul mondo.

Cosa ha chiesto il governo greco?

Dall'inizio degli anni '80, i governi greci hanno sostenuto la rimozione definitiva ad Atene di tutte le sculture del Partenone nel British Museum. Il governo greco ha anche contestato il titolo legale del British Museum Trustees alle sculture.

Qual è la posizione del British Museum?

Il British Museum racconta la storia delle conquiste culturali in tutto il mondo, dagli albori della storia umana oltre due milioni di anni fa fino al presente. Il Museo è una risorsa unica per il mondo: l'ampiezza e la profondità della sua collezione consentono al pubblico del mondo di riesaminare le identità culturali ed esplorare le connessioni tra di loro. All'interno del contesto di questa collezione ineguagliabile, le sculture del Partenone sono un'importante rappresentazione di la cultura dell'antica Atene. Milioni di visitatori ammirano la bellezza delle sculture ogni anno, gratuitamente. Approfondiscono anche il modo in cui l'antica Grecia è stata influenzata dalle altre civiltà incontrate. Il Museo dell'Acropoli consente di apprezzare le sculture del Partenone che si trovano ad Atene sullo sfondo dell'antica storia greca e ateniese. Questa visione non altera l'opinione dei fiduciari secondo cui le sculture fanno parte dell'eredità condivisa di tutti e trascendono i confini culturali. I fiduciari rimangono convinti che l'attuale divisione consenta di raccontare storie diverse e complementari sulle sculture sopravvissute, evidenziando il loro significato per la cultura mondiale e affermando l'eredità universale dell'antica Grecia.

