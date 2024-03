Intelligenza Artificiale per un utilizzo consapevole e senza rischi. Lo annunciano i manager di GYS, gruppo industriale francese, leader nella produzione di dispositivi per saldatura e caricabatterie per auto elettriche.

In particolare, l’azienda francese ha annunciato l’implementazione di un PIM (Product Information Management software) e di un motore di ricerca IA a supporto dei propri processi gestionali.

“Dall’inizio di quest’anno abbiamo deciso di avvalerci dell’IA - dichiara Bruno Bouygues, amministratore delegato di GYS -. I primi risultati sono incoraggianti e ci danno la certezza di essere sulla strada giusta”.

Il PIM è un’innovazione relativamente recente nel mondo dei sistemi di gestione aziendale e GYS si sta rivelando una pioniera in questo campo, perché il Programma di Gestione delle Informazioni di Prodotto permette di digitalizzare, caricare, organizzare e condividere i dati, e le comunicazioni tra i vari dipartimenti produttivi, in modo più agile e snello. Anche se proveniente da sedi esterne o estere, ogni dato viene infatti centralizzato in un'unica piattaforma, per essere immediatamente disponibile e utilizzabile.

Un ulteriore contributo alla digitalizzazione dei sistemi aziendali arriva anche dall’Intelligenza Artificiale, che in GYS è stata proprio integrata nel Programma di Gestione delle Informazioni di Prodotto.

La società produce saldatrici e dispositivi da taglio di precisione per l’industria dei metalli, delle auto, ma anche per l’agricoltura. In pochi millisecondi, l’Intelligenza Artificiale potrebbe anche calcolare le esatte coordinate di taglio, sfornando prodotti di alta qualità e precisione tecnologica.

Per i suoi progetti, GYS ha deciso di impiegare la tecnologia IA di ALGOLIA, ovvero un motore di ricerca “intelligente” che, attraverso suggerimenti su misura, consente di trovare e visualizzare, all’interno del sito web, catalogo online o e-commerce, il prodotto e le informazioni cercate. Tutto ciò si traduce anche in una migliore esperienza utente e una più efficace acquisizione di nuovi clienti.

A chi teme che l’uso eccessivo dell’IA possa tradursi in una diminuzione della forza lavoro, GYS risponde che: “Il nostro Gruppo conta quasi 1000 unità sparse nelle varie sedi in Europa, oltre a collaboratori, progettisti, tecnici, programmatori informatici e ingegneri. Sono loro che monitorano e controllano i risultati, che settano i programmi, che azionano i macchinari”.

“PIM e AI – proseguono – sono due validi alleati nel processo di comunicazione, centralizzazione e visualizzazione dei dati, non nella gestione della ricerca e nella lavorazione dei prodotti. Questi aspetti, assieme alle decisioni più importanti e strategiche, apparterranno sempre alla componente umana. La nostra forza non sono le macchine, ma le persone”.

GYS ha solo deciso di investire in un futuro più innovativo e più a portata di mano. Ma sempre al servizio dei clienti e della forza lavoro. E, a quanto pare, sembra esserci riuscita.

Informazioni su GYS

Fondata nel 1964, GYS è un gruppo industriale francese, con una solida gestione familiare, che raggruppa più di 900 collaboratori nel mondo. Dotata di un centro di ricerca di primo piano, GYS è un attore principale nella concezione e fabbricazione di attrezzature di saldatura, di caricabatterie e di sistemi di riparazione per le carrozzerie.



Contatti per l’Italia

GYS Italia SRL

Via Porta Est, 7

30020 Marcon – Venezia

[email protected]

Sito web: https://www.gys.fr/