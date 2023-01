In Libano, lo sciopero degli insegnanti delle scuole pubbliche per la retribuzione e le condizioni di lavoro si aggiunge a una crisi della scuola che sta lasciando circa un milione di studenti senza istruzione. Lo afferma Save the Children.

Gli scioperi sono iniziati il 9 gennaio, con gli insegnanti che facevano il “turno mattutino”, rivolto principalmente ai bambini libanesi. Il giorno successivo, il Ministero dell'Educazione e dell'Istruzione Superiore ha annunciato la sospensione delle lezioni pomeridiane, frequentate per lo più da studenti rifugiati siriani, al fine di evitare tensioni.

Tutte le scuole pubbliche in Libano sono ora chiuse, portando il numero totale stimato di bambini che attualmente non frequentano la scuola a oltre un milione. Ciò include quasi 300.000 studenti iscritti al turno mattutino e quasi 170.000 bambini del turno pomeridiano, oltre a più di mezzo milione di minori che non andavano già a scuola.

Jana (nome di fantasia), 11 anni, del nord del Libano, che non frequenta le lezioni dall'inizio degli scioperi, a causa di questa situazione, sta rivivendo i brutti ricordi della pandemia di COVID-19 nel 2020, quando le scuole hanno chiuso i battenti.

"Il mio sogno era diventare medico, ora sogno solo di tornare sui banchi. Adoro andare a scuola e la mia materia preferita è scienza", ha detto Jana. “Mi si è spezzato il cuore quando i nostri insegnanti ci hanno detto che la scuola avrebbe chiuso a causa dello sciopero. Mi ha ricordato i giorni del COVID-19 e quelli non erano tempi divertenti. Proprio come allora, i miei giorni passano senza niente da fare. Non so quanto tempo ci vorrà prima che io possa tornare in aula. La scuola è stata la mia fuga, ora non ho nessun altro posto dove andare. Ho paura del futuro".

Il Libano è attualmente scosso da una serie di scioperi in vari settori, che riflettono il grave livello di bisogno nel Paese. La crisi socio-economica ha spinto tre quarti della popolazione alla povertà, con frequenti interruzioni di corrente e un aggravamento della crisi monetaria che ha peggiorato le condizioni di vita di milioni di persone.

Firas, insegnante libanese di chimica in una scuola pubblica sostenuta da Save the Children nel nord del Libano, ha spiegato che la crisi dell'istruzione nel Paese ha ora raggiunto un nuovo punto di rottura. "La chiusura delle scuole in Libano non è solo una battuta d'arresto per l'istruzione dei nostri studenti, ma anche un onere finanziario per gli insegnanti che stanno già lottando con i bassi salari", ha affermato. “La crisi educativa è iniziata con la pandemia di COVID-19 nel 2020 e successivamente con la riduzione dei programmi e il passaggio alle lezioni online. Gli insegnanti in Libano stanno lottando per sbarcare il lunario, con i costi di trasporto che intaccano i già bassi stipendi. Il governo deve agire immediatamente per affrontare la crisi dell'istruzione e sostenere gli insegnanti che stanno lavorando instancabilmente per educare i nostri figli". "Con il terribile impatto della crisi economica, gli insegnanti non possono più permettersi di andare a lavorare e molte scuole non possono coprire i costi di gestione per mantenere le aule illuminate o riscaldate durante il periodo invernale. Queste chiusure scolastiche hanno già causato un precipitoso calo dell'apprendimento, che sta portando all'abbandono e al disimpegno dall'istruzione. Vi sono crescenti richieste da parte di bambini libanesi e siriani che non vanno a scuola di accedere a sistemi educativi informali di comunità. L'educazione dei minori libanesi è il fattore essenziale necessario per la ripresa e il futuro del Paese. Tuttavia, questo settore vitale sta affrontando sempre più sfide e l’attuale crisi rischia di far perdere a milioni di bambini l'apprendimento di qualità per il quarto anno scolastico consecutivo. La priorità deve essere riportare i bambini a scuola in sicurezza e garantire una soluzione sostenibile per il benessere degli insegnanti" ha dichiarato Jennifer Moorehead, direttrice di Save the Children in Libano.

Save the Children esorta il governo del Libano a cercare urgentemente una soluzione che porti alla riapertura delle scuole, faciliti la registrazione e il ritorno sicuro di tutti i bambini in aula. Oltre a un'immediata ripresa dell'istruzione per tutti gli studenti, occorre anche trovare soluzioni a lungo termine e attente alle necessità derivanti dal conflitto, che affrontino le cause profonde del problema.





Fonte: comunicato stampa di Save the Children