Negli ultimi due giorni, il presidente russo Vladimir Putin ha preso parte a due vertici virtuali, uno che si è tenuto ieri su quanto sta accadendo a Gaza organizzato dai Paesi (vecchi e nuovi) che formano il gruppo BRICS, l'altro che si è tenuto oggi, organizzato dall'India per fare il punto sui risultati ottenuti dal G20 durante il periodo di presidenza indiana che si è appena da poco concluso.



Questo l'intervento di Putin alla riunione dei BRICS:

In generale, il nuovo formato di riunioni di emergenza online dei leader, proposto dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa , sembra molto promettente. Inoltre, ciò vale non solo per la soluzione del Medio Oriente, ma anche per altre questioni urgenti nell'agenda globale e regionale.

Vorrei sottolineare: tali pause umanitarie, o meglio, ovviamente, un cessate il fuoco totale, sono necessarie per continuare gli sforzi per liberare gli ostaggi ed evacuare civili e cittadini stranieri dalla Striscia di Gaza. Non posso fare a meno di esprimere ancora una volta la mia profonda gratitudine al presidente dell'Egitto, al-Sisi e a tutti i colleghi egiziani per il loro aiuto nel risolvere molte difficili questioni legate all'accoglienza e al rimpatrio dei russi fuggiti dalla zona di conflitto.

Ciò è emerso chiaramente durante la votazione all'Assemblea generale dell'ONU su un progetto di risoluzione a favore di una tregua umanitaria, nonché durante la discussione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla soluzione del Medio Oriente, adottata per la prima volta in sette anni. E sebbene questa risoluzione contenga solo un appello per creare pause umanitarie e non un cessate il fuoco completo, consideriamo il fatto stesso della sua approvazione un passo nella giusta direzione.

Pertanto, la partecipazione all'incontro di oggi dei colleghi dei paesi del Medio Oriente, che quest'anno hanno ricevuto l'invito a diventare membri a pieno titolo dei BRICS, è particolarmente significativa. Cogliendo questa opportunità, vorrei rispettosamente notare i loro sforzi per normalizzare la situazione. E in particolare mi riferisco allo svolgimento del “Vertice della Pace” in Egitto e dello straordinario vertice arabo-islamico in Arabia Saudita .

La posizione della Russia è coerente e non opportunistica. Chiediamo sforzi congiunti della comunità internazionale volti ad allentare la tensione, a un cessate il fuoco e a trovare una soluzione politica al conflitto israelo-palestinese . E gli stati BRICS e i paesi della regione potrebbero svolgere un ruolo chiave in questo lavoro.

Pertanto, la storia ha chiaramente dimostrato quanto sia impossibile e controproducente mettere da parte la questione palestinese. A causa del sabotaggio delle decisioni delle Nazioni Unite , che prevedono chiaramente la creazione e la coesistenza pacifica di due stati indipendenti e sovrani - Israele e Palestina - più di una generazione di palestinesi è cresciuta in un'atmosfera di ingiustizia nei confronti del loro popolo e degli israeliani, che a loro volta non possono garantire pienamente la sicurezza del loro Stato.

"Riteniamo molto opportuna l'iniziativa del Presidente del Sud Africa , in qualità di attuale presidente dei BRICS, di convocare un vertice straordinario della nostra Associazione per discutere della grave situazione nella Striscia di Gaza.

E questo è ciò che Putin ha detto oggi al G20:

"Prima di tutto, vorrei esprimere la mia gratitudine al Primo Ministro indiano, Modi, e a tutti i colleghi indiani per il loro lavoro produttivo durante la presidenza del G20 di quest'anno.

Molto è stato fatto per concentrare le attività degli Stati membri del G20 sulla ricerca di soluzioni a questioni veramente urgenti nell'agenda socioeconomica internazionale. Questo è esattamente il motivo per cui è stato creato il G20: come un'importante struttura di governance multilaterale nel campo dell'economia e della finanza globale.

È proprio questo approccio di consolidamento, a nostro avviso, ad essere ora richiesto. Inoltre, sono ancora in corso tentativi di confronto di varia natura.

Alcuni colleghi hanno già affermato nei loro discorsi di essere scioccati dalla "continua aggressione della Russia in Ucraina". Sì, certo, le azioni militari sono sempre una tragedia peri singoli, le famiglie specifiche e per il paese nel suo insieme. E, naturalmente, dobbiamo pensare a come fermare questa tragedia.

A proposito, la Russia non ha mai rifiutato i negoziati di pace con l'Ucraina. Non è la Russia, bensì l'Ucraina ad annunciare pubblicamente il ritiro dal processo negoziale. Inoltre, il capo dello Stato ha firmato un decreto che vieta tali negoziati con la Russia.

Capisco che questa guerra e la perdita di persone non possono che scioccarmi. Il sanguinoso colpo di stato in Ucraina del 2014, seguito dalla guerra del regime di Kiev contro il suo popolo nel Donbass, non è forse scioccante? Lo sterminio della popolazione civile in Palestina, nella Striscia di Gaza, non è oggi scioccante? Non è scioccante che i medici debbano eseguire operazioni su bambini, interventi addominali e usare un bisturi sul corpo di un bambino senza anestesia? Non è scioccante che il Segretario Generale delle Nazioni Unite abbia affermato che Gaza si è trasformata in un enorme cimitero di bambini?

Ora la situazione nell'economia globale e nel mondo nel suo complesso richiede decisioni collettive e consensuali che riflettano le opinioni della stragrande maggioranza della comunità internazionale, sia dei paesi sviluppati che di quelli in via di sviluppo.

Il mondo sta attraversando processi di trasformazione radicale. Nuovi potenti centri di sviluppo economico globale stanno emergendo e rafforzandosi. Una quota significativa delle attività globali di investimento, commercio e consumo si sta spostando verso le regioni asiatiche, africane e dell'America Latina, dove vive la maggior parte della popolazione mondiale.

Aumentano le turbolenze sui mercati. I problemi cronici nel settore finanziario internazionale, nell'energia e nella sicurezza alimentare stanno peggiorando. A proposito, la Russia adempie a tutti i suoi obblighi in questo settore e rimane uno dei maggiori esportatori di prodotti alimentari. E oggi, voglio informarvi, le prime navi con grano russo gratuito sono state inviate in Africa, nei paesi bisognosi.

Vorrei anche sottolineare che lo stress colossale che sta attraversando l'economia mondiale è una conseguenza diretta delle politiche macroeconomiche mal concepite di alcuni Stati. Queste azioni sono giustificate, compresa la lotta contro la pandemia. E l'iniezione di trilioni di dollari ed euro nell'economia e nel sistema bancario, ovviamente, ha provocato un'impennata dell'inflazione globale e un rapido aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia. Questo è proprio ciò che sta al centro degli eventi di cui ho parlato. Non le nostre azioni e non i nostri tentativi di ottenere giustizia in Ucraina, no, ma proprio le azioni delle più grandi economie del mondo. E il risultato è un aumento dei tassi di interesse chiave. Per questo motivo, ovviamente, i paesi più poveri hanno sofferto di più.

Le restrizioni illegali al commercio e l'agenda climatica distorta di alcuni paesi al fine di rafforzare la propria competitività continuano ad avere un effetto negativo.

Per eliminare i concorrenti e ottenere vantaggi vengono utilizzati anche metodi di concorrenza sleale. Mi riferisco, in particolare, non solo alla distruzione delle catene di trasporto e logistica e dei canali di pagamento internazionali, ma anche agli atti di terrorismo di Stato. Un esempio lampante di ciò è l'esplosione del sistema di gasdotti Nord Stream, posato lungo il fondo del Mar Baltico.

La Russia è favorevole al ripristino dello spirito di cooperazione economica internazionale aperta e reciprocamente vantaggiosa, basata sulle norme della Carta delle Nazioni Unite e sui principi del lavoro di squadra collegiale nel rispetto reciproco. È importante raggiungere un'effettiva ottimizzazione del sistema di governance economica globale, vale a dire: riavviare integralmente l'OMC, compresa la sua funzione arbitrale.

È necessario aumentare il ruolo delle economie in via di sviluppo nelle istituzioni finanziarie internazionali, compresi il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, e utilizzare le risorse di queste organizzazioni nell'interesse dello sviluppo dei paesi e delle regioni che sono maggiormente in difficoltà, e non per scopi politici opportunistici.

Siamo pronti a lavorare insieme per risolvere questi problemi urgenti all'interno del G20, così come in altre istituzioni internazionali, inclusi i Paesi del gruppo BRICS, il cui peso e la cui influenza sono, ovviamente, in crescita, questo è ovvio, soprattutto se si tiene conto del suo allargamento.

E, naturalmente, il nostro Paese continuerà a contribuire al raggiungimento equilibrato degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, preservando il clima e la biodiversità del nostro pianeta, la trasformazione digitale dell'economia mondiale e garantendo la sicurezza alimentare ed energetica.

Vorrei sottolineare che la Russia presta un'attenzione prioritaria allo sviluppo dell'infrastruttura pubblica digitale e al rafforzamento della sicurezza delle informazioni. A proposito, forniamo già elettronicamente la maggior parte dei servizi governativi alla popolazione.

In qualità di partecipante responsabile agli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico, la Russia prevede di raggiungere la neutralità dal carbone entro il 2060. A questo scopo vengono utilizzati tutti gli strumenti disponibili ed efficaci per ridurre le emissioni di gas serra: energia nucleare, energia idroelettrica, aumento della capacità di assorbimento delle foreste, tecnologie rispettose dell'ambiente in tutti i settori dell'economia.

Vorrei anche menzionare che il nostro Paese sta adottando misure concrete per garantire una partecipazione più attiva delle donne nell'economia e in altri ambiti della vita. Oggi le donne occupano posizioni forti e significative nella pubblica amministrazione, negli affari e dirigono molte imprese leader, istituti scientifici e organizzazioni pubbliche.

In conclusione, desidero ancora una volta esprimere grande apprezzamento per gli sforzi della Presidenza indiana. E naturalmente auguriamo successo ai nostri amici brasiliani, che proprio l'altro giorno, il 1° dicembre, assumeranno la responsabilità della presidenza del G20".