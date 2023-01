"La narrazione digitale di Apple Books riunisce la tecnologia avanzata di sintesi vocale con il lavoro importante di team di linguisti, specialisti del controllo qualità e ingegneri audio per produrre audiolibri di alta qualità da un file ebook", dichiara Apple. "Le nostre voci digitali sono create e ottimizzate per generi specifici. Partiamo con la narrativa e i romanzi e, per ora, accettiamo proposte di lettura di ebook per questi generi".

I n questi giorni, Apple ha lanciato un servizio che permette a qualsiasi autore di far leggere l'ebook da lui pubblicato ad una voce digitale, basata sull'intelligenza artificiale.

Al momento, la voce narrante è disponibile solo in inglese, con il libro che può esser letto/ascoltato dalle voci di Madison, Jackson, Helena e Mitchell.

Secondo quanto riporta il Guardian, negli ultimi mesi Apple ha contattato diversi editori per portare avanti il progetto, proponendo di voler barattare i costi di produzione con royalties sulle vendite, e per mantenere segreta l'iniziativa, l'azienda di Cupertino ha contattato gli autori tramite una delle sue controllate.

Apple aveva pianificato di lanciare gli audiolibri a metà novembre, ma le ultime vicende del mondo dell'Hi-Tech, con i licenziamenti di Meta e l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, l'hanno portata a decidere di ritardare l'uscita.