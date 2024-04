Asta storica su Christie's: venduto un set di NFT per 441.000 dollari

Un set di quattro opere d'arte digitali uniche, "Red, Blue, Green, and Orange Eye OMB", è stato venduto all'asta su Christie's per 441.000 dollari. Queste opere, create a mano e basate sulla blockchain di Bitcoin, rappresentano alcuni dei primi esempi di arte originale su Bitcoin Ordinals e hanno un valore storico significativo.

Le opere, parte della collezione Ordinal Maxi Biz, sono disponibili in quattro varianti di colore e sono state incise su blocchi Bitcoin con un importante valore storico.



L'asta di Christie's rappresenta un traguardo importante per l'arte digitale e la tecnologia blockchain, dimostrando il crescente interesse per questo nuovo tipo di collezionismo.