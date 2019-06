INDIA ESTATE 2019. Cinema, Vinili e Stand Up Comedy in arrivo

dal 4 al 10 luglio con

Fabrique du Cinema, Luca Ravenna, Daniele Tinti e Stefano Rapone e poi ancora Vinyl Village, Vintage Market e

l'immancabile programmazione musicale con

Bianco, Soul Session Live, Chiara Monaldi e Bernardo live

Tutti i giorni dalle 19.00 alle 2.00 - Teatro India, Lungotevere Vittorio Gassman

Concerti ore 21.30 - Ingresso gratuito





Dopo il teatro, con Dominio Pubblico, dal 4 al 10 luglio India Estate prosegue con un'offerta sempre gratuita e sempre più attenta a intercettare gusti e tendenze del pubblico romano e non solo, facendosi palco post-industriale di Fabrique du Cinema (6 luglio) e della stand comedy di Luca Ravenna, Daniele Tinti e Stefano Rapone (8 luglio), e poi ancora Vinyl Village, Vintage Market e l'immancabile programmazione musicale con Bianco (4 luglio), Soul Session Live (7 luglio), Chiara Monaldi e Bernardo (9 luglio), insieme a ospiti e dj set.

Il 4 luglio a India Estate spazio a uno tra i più rappresentativi cantautori della scena dell'ultimo decennio: Bianco. Artista torinese, debutta nel 2011 con No st al g i n a (INRI) e attrae subito l’attenzione di colonne della musica italiana come Rolling Stone, MTV e Radio 2. L’indie italiano ha una nuova voce, quella di Bianco, la stessa che in quel 2011 apre i concerti di Niccolò Fabi, Linea 77, Dente, Le luci della centrale elettrica, Noah And The Whale, White Lies e che Bianco porterà nei mesi a seguire nel suo primo e lunghissimo tour che si conclude agli MTV Days 2012 dove è suo il compito di aprire la due giorni di concerti nella sua città. Il quarto album, Qu4ttro, esce nel 2018, e in autunno ha inizio il T UT TO D’ UN FI AT O T OUR , che vede il cantautore torinese, affiancato dal polistrumentista Stefano Piri Colosimo (Africa Unite e Bandacadabra), rivisitare tutti i pezzi più rappresentativi del proprio repertorio in una speciale versione con accompagnamento di fiati.

Meta per gli amanti della musica nuova e di culto, India Estate il 5 luglio si trasforma in un inedito villaggio del vinile con Roma Vinyl Village: market itinerante con decine di espositori che propongono in vendita migliaia di dischi, CD e cassette di tutti i generi musicali.

Fabrique du Cinema per India Estate il 6 luglio si fa finestra originale sul cinema italiano, in linea con il periodico e la sua linea di cinema diversa, sperimentale e controtendente con una serata che vede alternarsi proiezioni di cortometraggi ed esposizioni, ma anche musica, degustazioni e djset di chiusura.

Tre artisti per un comedy show tagliente e irriverente, salgono l'8 luglio sul palco di India Estate: Luca Ravenna, un mix straordinario di comicità per uno dei protagonisti di Stand Up Comedy e CCN su Comedy Central, autore per Quelli che il calcio… (Rai2) e collaboratore di The Pills; Daniele Tinti volto di Natural Born Comedians, Stand Up Comedy su Comedy Central, Sorci Verdi su Rai2 e CCN – Comedy Central News, con Saverio Raimondo; Stefano Bin Laden von Hitler, in arte “Rapone” per motivi commerciali, anche autore di fumetti quali Marco Travaglio Zombi e Natale a Gotham.

Vegan, Km 0, pizza, pucce ripiene, prodotti artigianali: India Estate, in collaborazione e grazie all'ospitalità del Teatro di Roma prosegue anche con un'attenta proposta e selezione eno gastronomica.

Info: https://www.viteculture.com/india-estate-2019/