"... Can't imagine that anybody could be doing more"...

... Non posso immaginare che qualcuno possa fare di più".

Queste le parole che una pubblicità pro Trump attribuisce al dr. Anthony Fauci, massimo esperto Usa di malattie infettive, nominato dal presidente consulente per l'emergenza Covid per poi esserne stato messo ai margini perché le sue indicazioni erano l'esatto opposte di ciò che Trump dichiarava fosse necessario fare in merito alla pandemia.

Ma allora Fauci ha effettivamente detto quelle parole approvando le ricette messe in atto da Trump per combattere il diffondersi del coronavirus?

No. Quelle parole sono state estrapolate da una frase in cui Fauci sosteneva l'esatto contrario di quello che la campagna pro Trump voleva far credere.

La frase completa del dottor Fauci, estrapolata da un'intervista, era la seguente:

"I have been devoting almost full time on this. I'm down at the White House virtually every day with the task force. It's every single day. So, I can't imagine that under any circumstances that anybody could be doing more."

"Mi sono dedicato quasi a tempo pieno a questo. Sono alla Casa Bianca praticamente ogni giorno con la task force. Ogni singolo giorno. Quindi, non riesco a immaginare da qualsiasi punto di vista come qualcuno possa fare di più".

Questo è stato il commento di Fauci sulla pubblicità pro Trump in cui è stato coinvolto a sua insaputa:

"I commenti attribuiti a me senza il mio consenso nella pubblicità della campagna del Partito Repubblicano sono stati estrapolati da una più ampia dichiarazione che ho fatto mesi fa sugli sforzi dei funzionari federali della sanità pubblica. Nei miei quasi cinque decenni di servizio pubblico, non ho mai appoggiato pubblicamente alcun candidato politico".

Ma dal team che organizza la campagna pro Trump per le prossime presidenziali di novembre, il portavoce Tim Murtaugh, contro ogni logica, ha sostenuto che la pubblicità fosse legittima e corretta:

"Quelle sono le parole del dottor Fauci. Il video è tratto da un'intervista televisiva trasmessa a livello nazionale in cui il dottor Fauci elogiava il lavoro dell'amministrazione Trump. Le parole pronunciate sono accurate e provengono direttamente dalla bocca del dottor Fauci".

Come se non bastasse, è arrivato a supporto della palese menzogna pure il tweet di Trump:

They are indeed Dr. Fauci’s own words. We have done a “phenomenal” job, according to certain governors. Many people agree...And now come the Vaccines & Cures, long ahead of projections! https://t.co/ANqKL4eBqJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020



Come commentare l'episodio? Che Trump e chi lo consiglia hanno preso coscienza che il modo disastroso in cui il presidente ha affrontato l'emergenza Covid è diventato il problema principale per la sua rielezione ed il motivo per cui in molti Stati chiave adesso è in svantaggio. Inoltre, se cercano di recuperare consensi ricorrendo a palesi menzogne come dimostra l'episodio sopra riportato, oltretutto negandole dopo essere stati scoperti, significa che Trump è ormai disperato ed è disposto a tutto pur di ottenere un nuovo mandato, come conferma anche questo tweet: