Dopo quasi tre decenni lontano dai riflettori, la band siciliana degli Amish tornata sulla scena nel 2023 con la pubblicazione di diversi singoli, adesso presenta un progetto cinematografico che racconta un capitolo cruciale della loro carriera: l’incisione del loro primo album Canzoni, nel 1996.

Il docufilm, intitolato "Amish - Il Cuore Oltre le Nuvole", offre uno sguardo affascinante su quel periodo di transizione e crescita artistica per il gruppo.

La storia di un'epoca musicale

Negli anni '90, gli Amish erano una delle band più attive della scena siciliana, protagonisti di numerosi concerti che li portarono a suonare in diverse città dell'isola.

Tuttavia, la svolta avvenne nel 1996, quando decisero di entrare in studio di registrazione e di incidere quattro brani originali, firmati da Longo e Giuffrida.

Il docufilm racconta proprio quel momento, quando gli Amish vollero presentarsi al pubblico con un'identità musicale più matura e definita, attraverso brani che riflettevano il loro stile e le loro esperienze.

Testimonianze intime e materiali d'archivio

Il film alterna testimonianze dirette dei tre membri della band, che raccontano con emozione la nascita dell'album e la scelta di passare dalla dimensione live all’incisione in studio.

Salvo Longo, Giovanni Giuffrida ed Emanuele Bella si aprono con sincerità, parlando delle sfide e delle emozioni che hanno caratterizzato quell'epoca. Accanto alle interviste, il docufilm include anche materiali d’archivio e videoclip dei brani restaurati e ripubblicati da poco all'interno dell’album Re-Vibes 96.

Un viaggio tra passato e presente

Le immagini del docufilm sono state girate in alcune delle città più simboliche per il gruppo, come Catania e Acireale, e offrono un suggestivo parallelismo tra i luoghi che hanno segnato il loro passato e la rinascita artistica che ha preso forma con la reunion del 2023.

Anche il Sound Engineer Dario Giuffrida riveste un ruolo nel film, illustrando il processo di restauro e rimasterizzazione dei brani originali del 1996, un'operazione tecnica che ha permesso di ridare nuova vita alle registrazioni.

Un debutto cinematografico emozionante

"Amish - Il Cuore Oltre le Nuvole" è un'opera toccante che va oltre il semplice racconto musicale, rappresentando un viaggio umano e artistico che ha segnato la vita dei tre musicisti.

Il film è già disponibile per il download gratuito sul sito ufficiale della band (www.amish.eu), ed è destinato a coinvolgere non solo i fan storici del gruppo, ma anche chi si avvicina per la prima volta alla loro musica.

La sorpresa dell’iscrizione al David di Donatello

E come ciliegina sulla torta, c’è una notizia che ha stupito anche i membri della band. Infatti, gli Amish hanno richiesto, non senza titubanze e perplessità, l’iscrizione del docufilm al concorso dei David di Donatello nella sezione Documentari.

E invece, con grande sorpresa, il film è stato accettato dall’Accademia del Cinema Italiano e iscritto regolarmente al concorso, segnando così il debutto cinematografico degli Amish in una delle competizioni più prestigiose del cinema italiano.

https://youtu.be/n883xt09EZs?feature=shared