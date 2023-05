Sono tre le serie di playoff del primo turno della post-season NHL che si sono trascinate fino a gara-7, e ancora una volta, come da tradizione, con esiti clamorosi. Dopo i vicecampioni della stagione 2022, i Tampa Bay Lightning, anche i campioni in carica della Stanley Cup, i Colorado Avalanche, sono stati eliminati dalla corsa al trofeo più importante e antico dell'hockey ghiaccio. Merito dei Seattle Kraken, squadra che calcava addirittura per la prima volta il palcoscenico dei playoff e che ha dovuto, per giunta, giocare la settima gara in trasferta. 2-1 il finale, con doppietta decisiva di Oliver Bjorkstrand.

Ancora più rumore però, ha fatto il ko, dopo una stagione dominata, dei Boston Bruins, sconfitti, anch'essi in casa, dai Florida Panthers all'overtime per 4-3. Bruins che avevano dominato la prima parte di stagione vincendo il Presidents' Trophy, la coppa che premia la migliore squadra della regular-season, realizzando il proprio record assoluto di punti. Di Carter Verhaeghe la rete decisiva del match.

Infine i New Jersey Devils hanno superato i New York Rangers per 4-0 nella cosiddetta 'Hudson River Battle', con 'shutout' di Akira Schmid e reti di Michael McLeod in inferiorità, Tomas Tatar, Erik Haula e Jesper Bratt.