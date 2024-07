Il singolo della band che trasporta il pubblico in un viaggio emotivo

Il nuovo brano della band DLEMMA “Stuck” è disponibile dal 19 luglio 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Si tratta di un vero e proprio viaggio emotivo nella mente di Emma, che passa dalla calma illusoria della notte all’urgenza della fuga, con un sound dinamico, un’altalena di emozioni e lotte interiori. Il testo è caratterizzato da un’atmosfera di inquietudine, angoscia e confusione che fa risaltare l’incubo della protagonista, bloccata in questo tunnel. Il ritornello, nel pieno della sua carica emotiva, riflette il bisogno di scappare da ciò che è opprimente, mentre la strofa si concentra maggiormente sul dubbio e la solitudine. Riprendendo i temi di isolamento e alienazione del brano precedente “Alien”, la band continua a far emergere il disagio sociale che prova ogni essere umano. La tensione del singolo aumenta fino a trasportare il pubblico in un momento di panico.

Ascolta il brano

Storia della band

I DLEMMA sono una giovane band rock/grunge romana composta da ragazzi dai 15 ai 18 anni. Si sono formati nel 2023 e i membri sono Edoardo Leggieri (batteria), Emma Leggieri (voce), Elisa Leggieri (chitarra) ed Emma Sola (basso). Il nome trae ispirazione da una mostra di Lucio Dalla, dove una stampa con la parola “dilemma” ha particolarmente colpito i ragazzi. Il loro repertorio è fortemente influenzato da Janis Joplin e dai Black Sabbath: la cantante ha prediletto da subito la lingua inglese, ma si sta cimentando anche nella scrittura di un brano in italiano. Hanno avuto l’opportunità di esibirsi in vari locali di Roma, come Largo Venue, Wishlist, Stazione Birra, Kill Joy, Chattanooga, Pentatonic e La Strada. Recentemente, hanno aperto la festa dei 40 anni di Radio Rock e le loro performance sono state accolte positivamente da pubblico, esperti del settore ed organizzatori. Il loro obiettivo è quello di avere un EP pronto per la fine dell’anno.

