La Caruter ha comunicato che lunedì 13 settembre inizierà la consegna del nuovo kit per la raccolta differenziata alle utenze domestiche. Ai cittadini è già stata consegnata la lettera con le informazioni sui luoghi di consegna e relative giornate. La distribuzione avverrà nei luoghi indicati dal calendario, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00.

Per ritirare il kit, sarà necessario esibire l’ultima bolletta Ta.Ri., un documento d’identità e la tessera sanitaria; anche in caso di delega, la tessera sanitaria dovrà essere quella dell’intestatario della Ta.Ri. Alla fine della distribuzione il rifiuto dovrà essere conferito esclusivamente con i contenitori del kit; in caso contrario scatteranno delle sanzioni.

Di seguito la tabella riepilogativa con i siti di consegna dove dovranno recarsi gli utenti: CENTRO STORICO E VACCARELLA dal 13 al 18 settembre, luogo di consegna Piazza della Repubblica – Lungomare Garibaldi; VIA RISORGIMENTO E SAN PAPINO dal 20 al 25 settembre, Piazzetta Via Marinaio D’Italia SAN GIOVANNI (I) dal 27 settembre al 2 ottobre, Lungomare di Ponente zona Lido La Gobba del Cammello SAN GIOVANNI (II) dal 4 al 9 ottobre, Parcheggio Lungomare di Ponente Via Lepanto; PORTO E ACQUEVIOLE dall’11 al 16 ottobre, Piazza Marconi (ex stazione ferroviaria) CIANTRO dal 18 al 23 ottobre, Piazza Peppino Impastato; TONO dal 25 al 30 ottobre, Parcheggio adiacente Stadio Grotta Polifemo; CAPO MILAZZO dal 3 al 6 novembre, Piazza Croce; BORGO dall’8 al 10 novembre, Parcheggio Sant’Elmo; PARCO E CORRIOLO dall’11 al 17 novembre, Centro servizi Caruter, Piazza Stazione SAN PIETRO E GRAZIA dal 18 al 20 ottobre, Parco Giochi San Pietro, Via Giacomo Picciolo; SAN MARCO, SCACCIA, BRIGANDI’ dal 22 al 24 novembre, Parcheggio via San Marco; BASTIONE E SANTA MARINA, dal 25 al 27 novembre, Parcheggio Lungomare Spiaggia Torretta; FOSSAZZO dal 29 al 30 novembre, Parcheggio Lungomare Ponente, Via Rio Rosso.