Il Forum Duezerocinquezero 2024, ospitato presso il Centro Culturale San Gaetano a Padova dal 10 al 12 aprile, ha visto la partecipazione di esperti e stakeholder del settore energetico e della sostenibilità. Tra i relatori Paolo Arrigoni, Presidente del Gestore dei Servizi Energetici, ha condiviso le visioni e le iniziative del GSE per promuovere uno sviluppo energetico sostenibile in Italia.



Paolo Arrigoni: il focus sull’agrivoltaico

Un punto focale dell’intervento di Paolo Arrigoni è stato l’agrivoltaico, una soluzione innovativa che combina agricoltura e produzione di energia solare. Gli impianti fotovoltaici vengono posizionati sui tetti delle strutture agricole o su supporti elevati, preservando il terreno per le coltivazioni e permettendo così alle attività agricole di proseguire senza interruzioni. Il GSE sosterrà questi progetti con incentivi per i prossimi 20 anni, garantendo un monitoraggio continuo per verificare il risparmio idrico, il ripristino della fertilità dei suoli e l’impatto positivo sul microclima. Tali iniziative, ha ricordato Paolo Arrigoni, rientrano nelle linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede anche il sostegno allo sviluppo del biometano e la realizzazione di parchi agri solari, ovvero impianti fotovoltaici posizionati sulle coperture delle aziende agricole per minimizzare l’inquinamento ambientale e permettere agli agricoltori di utilizzare l’energia prodotta.



Paolo Arrigoni: il ruolo del GSE

Il Presidente Paolo Arrigoni ha sottolineato il ruolo cruciale del GSE, le cui principali attività riguardano la promozione della sostenibilità attraverso il monitoraggio degli incentivi, il supporto alle imprese e la creazione di opportunità per lo sviluppo sostenibile. Rivelando un marcato aumento degli impianti fotovoltaici in Italia, il Presidente ha messo in luce il crescente interesse per l’energia solare nel nostro Paese. Solo in Veneto ci sono circa 228.000 impianti, che rappresentano il 14% del totale nazionale in termini numerici e una potenza di 3,1 GigaWatt. Questi dati, ha ribadito Paolo Arrigoni, confermano l’impegno di famiglie e imprese nel passare a fonti energetiche rinnovabili, con l’obiettivo di ridurre i costi energetici e promuovere pratiche di autoconsumo. Il Forum Duezerocinquezero 2024 ha evidenziato il dinamismo e l’innovazione nel settore dell’energia sostenibile in Italia. In tale contesto, il cosiddetto agrivoltaico emerge come una soluzione promettente per integrare produzione energetica e attività agricole, mentre il GSE si conferma come un attore chiave nella promozione di uno sviluppo energetico sostenibile.