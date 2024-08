Romano: "Napoli pronto a chiudere per David Neres e Gilmour! Si insiste anche per Lukaku"

Il Napoli è pronto a chiudere sia gli accordi di David Neres che quelli di Billy Gilmour questa settimana. Questa la notizia che arriva dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X scrive: "Accordo in atto con entrambi i giocatori e nuove offerte per concludere entrambi gli accordi con Benfica e Brighton. Il Napoli insisterà anche per Romelu Lukaku, seguiranno nuovi contatti con il Chelsea".



Manna-ADL dritti sul mercato: "Non bisogna accontentare Conte, ma il Napoli. Pronti 5-6 acquisti"

Non bisogna accontentare Conte, ma il Napoli. È questa la frase chiave che sta alimentando i confronti e le discussioni fra l’allenatore, il ds Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis. A scrivere delle valutazioni in sede di mercato di presidente e direttore sportivo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Le esigenze di mercato non sono capricci del tecnico azzurro, ma reali necessità di una squadra che si è posta come obiettivo quello di tornare in Champions. In questo momento il Napoli è ancora un cantiere, ha bisogno di completarsi e di migliorarsi se vuole ridurre il gap con le altre big e centrare il suo traguardo. Tradotto, ha bisogno di cinque o sei giocatori da prendere entro il 30 agosto. Il centravanti prima di tutto, poi un trequartista, due centrocampisti e forse un difensore e un portiere".



Conte-ADL, nessuna rottura. Faccia a faccia tra i due: tecnico ha chiarito la sua urgenza

Il mercato del Napoli in attacco resta in una fase di stallo. Se Victor Osimhen è ormai fuori dal progetto, Romelu Lukaku è invece desideroso di entrarci. L'addio del nigeriano sbloccherebbe l'arrivo del belga, ma al momento è tutto fermo perché non sono ancora arrivate offerte convincenti per l'attuale 9 azzurro.

Le ultime dichiarazioni di Antonio Conte (che ha parlato di "bagno d'umiltà" dopo la vittoria ai rigori con il Modena in Coppa Italia) non vanno interpretate come una mezza rottura con l'ambiente, precisa il Corriere della Sera: il tecnico e il presidente De Laurentiis si parlano faccia a faccia, non attraverso una telecamera. Conte non ha fatto mistero al numero uno del club "dell’urgenza che ha di avere Lukaku, a prescindere dalla cessione di Osimhen", si legge. L'obiettivo è averlo entro la metà di questa settimana.



I quattro in attesa di cessione torneranno a Castel Volturno: la situazione

Domani, dopo due giorni liberi concessi da Conte, il Napoli si ritroverà a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per preparare al meglio una sfida che non ha niente a che vedere con il match di Coppa Italia, servito comunque a rompere il ghiaccio e cominciare a respirare una certa aria dopo le amichevoli estive.

Sono attesi al centro sportivo anche i quattro che Conte non ha inserito nella lista dei convocati per la partita con il Modena: Osimhen, Mario Rui, Folorunsho e Gaetano. Sono fuori dal progetto, ma nell’attesa che vengano ceduti, meglio tenersi in forma nelle strutture di quello che fino a prova contraria è ancora il loro club".



Chi contro il Verona? Due possibilità novità rispetto al Modena

C’è una settimana di tempo e può succedere di tutto, ma se non dovesse succedere niente gli undici del Bentegodi saranno più o meno gli stessi: difficile, insomma, che chi arriverà in questi giorni troverà spazio dal 1’ contro il Verona. Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si prova a fare il punto sulla formazione che potrebbe scendere in campo nella prima di campionato contro l'Hellas.

"Olivera, l’ultimo a rientrare dopo le fatiche della Coppa America, avrà un bel po' di allenamenti in più nelle gambe per trovare la forma e prendersi, perché no, una maglia da titolare contro l'Hellas. L’uruguaiano può dare respiro a Spinazzola, sulla fascia, ma può essere anche il braccetto di sinistra della difesa a tre, facendo scalare Buongiorno al centro, Rrahmani a destra e Di Lorenzo sulla fascia al posto di Mazzocchi. Per il resto le scelte sono più o meno obbligate: Lobotka e Anguissa a centrocampo, non avendo al momento ricambi nei rispettivi ruoli, Kvaratskhelia e Politano dietro la punta, che sulla carta dovrebbe essere ancora Raspadori. L'azzurro è il favorito, ma i complimenti fatti da Conte a Simeone dopo la partita con il Modena potrebbero indurre l'allenatore a riflettere su chi mandare in campo al Bentegodi tra Jack, in difficoltà in Coppa, e il Cholito, entrato col piglio giusto".



Corbo: "ADL spalle al muro con Osimhen, o lo vende (sottocosto) o lo reintegra"

Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, scrive del caso Victor Osimhen: "Se il Napoli non esce dal Grande Equivoco danneggia anche Lukaku, sicuro di tornare in Italia. Ma come torna se il Napoli non ha trovato l’accordo a futura memoria con il Chelsea che spara 37 milioni? Conclusione: De Laurentiis reintegra Osimhen o lo vende, anche sottocosto, per trattare Lukaku e gli altri acquisti sollecitati da Conte.

A 5 giorni dal campionato è tutto fermo, la squadra è incompleta, centrocampo semivuoto, giocatori esodati dopo il ritiro. Indecisi a tutto Aurelio De Laurentiis, Conte, Manna giocano con le parole. Importante è lo stile, niente scontri, grande il nuovo Napoli, soffre solo di Bon Ton" si legge sul quotidiano.