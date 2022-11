"L'obiettivo finale della Corea del Nord è quello di arrivare a conseguire la forza strategica più potente del mondo, la forza assoluta senza precedenti nel secolo".

Questo è quanto affermato domenica scorsa dal leader della Corea del Nord, Kim Jong un, partecipando ad un evento durante il quale ha promosso decine di ufficiali in precedenza coinvolti nel recente lancio di un nuovo missile balistico.

L'annuncio arriva dopo che Kim ha partecipato al test del 18 novembre dell'Hwasong-17, il più grande missile balistico intercontinentale progettato da Pyongyang (in grado di raggiungere gli Stati Uniti), "l'arma strategica più forte del mondo", che ha dimostrato la determinazione e la capacità della Corea del Nord di costruire alla fine l'esercito più forte del mondo.

Kim ha sottolineato che lo scopo dello sviluppo di una forza nucleare è "proteggere in modo affidabile la dignità e la sovranità dello stato e del popolo". È "la causa rivoluzionaria più grande e più importante, e il suo obiettivo finale è possedere la forza strategica più forte del mondo, la forza assoluta che non ha eguali in questo secolo".