Il presidente del Circolo P.D., Ing. Gioacchino Abbriano, esprime la solidarietà dei democratici milazzesi ad “Oggi Milazzo” ed al giornalista Gianfranco Cusumano, colpito dal proclama sindacale.

Dopo aver ricordato che la pluralità e la libertà d’informazione sono il presidio della democrazia, Abbriano, all’assemblea degli iscritti ha affermato che non è in alcun modo tollerabile che un Sindaco dichiari un organo di stampa non gradito escludendolo dall’accesso agli atti ufficiali del Comune:

“Sono comportamenti, questi, tipici dei regimi dittatoriali, che pensavamo di aver definitivamente sconfitti con la Resistenza e la lotta partigiana; anche oggi vale la pena rammentare l’art. 21 della Costituzione, che recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure”.

Il PD attiverà tutte le sue capacità affinché anche a Milazzo sia consentita la libera informazione, alimento del libero confronto politico, che è da molto tempo assente.