Giuseppe Conte ha annunciato come candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della regione Lazio Donatella Bianchi.

Donatella Bianchi è la candidata che il Movimento 5 Stelle, insieme alle altre forze politiche e civiche che hanno accettato di correre con noi, proporrà ai cittadini del Lazio per mettere a terra un ambizioso programma di rilancio ambientale, politico e sociale della regione.Sono felice di poter fare questo annuncio perché Donatella incarna perfettamente quei valori, quelle sensibilità e quelle competenze che riteniamo condizioni imprescindibili per offrire ai cittadini una proposta credibile e all’altezza delle loro aspettative ed esigenze.Per il Lazio la sfida è ampia e piena di nodi, ma non potevamo che partire dalla necessità di una transizione ecologica vera, trasparente, che sia sinonimo di salvaguardia ambientale, lotta all’inquinamento e volano di occupazione.Giornalista e scrittrice, già due volte Presidente del WWF Italia e dal 2019 Presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre - Donatella è una donna piena di energia, un profilo autorevole che ha offerto il suo prezioso contributo anche alla task force di esperti che nella Fase 2 ha lavorato al rilancio del Paese dopo la crisi pandemica.Nei prossimi giorni presenteremo la piattaforma programmatica messa a punto in queste settimane: sarà l’occasione giusta per affrontare subito i nodi politici e pratici e rimboccarci le maniche per assicurare ai cittadini laziali una migliore qualità della vita.A Donatella va il nostro ringraziamento per aver condiviso con entusiasmo questa sfida. Siamo pronti a rimboccarci le maniche, insieme; per una Regione aperta ed inclusiva, a misura di cittadino.

Donatella Bianchi dovrà vedersela con Francesco Rocca e Alessio D'Amato.

Francesco Rocca è il candidato degli estremisti di destra-centro di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, presidente dimissionario della Croce Rossa Italiana, ma anche una condanna - in gioventù - per spaccio di droga.

Alessio D'Amato, assessore uscente alla Sanità della regione Lazio, è il candidato del Partito Democratico. Scheletri nell'armadio? Secondo la Corte dei conti, D'Amato deve restituire alla regione per la quale vuole diventare presidente quasi 300mila euro, per un danno erariale accertato, ma il processo di appello non si è ancora celebrato.