Formula 1, nelle qualifiche del GP della Cina si rivede Vettel

Le libere del venerdì sul circuito internazionale di Shangai ci hanno consegnato un Vettel in ripresa rispetto alle ultime esibizioni. Il pilota tedesco della Ferrari, infatti, è stato protagonista assoluto della prima sessione, mentre in Practice 2 ha girato sugli stessi tempi della Mercedes di Bottas, che ha risollevato la giornata non proprio brillante della Mercedes, con Hamilton finito a 7 decimi nella seconda sessione di libere.

L'altro ferrarista Leclerc, che in mattinata aveva fatto registrare il terzo tempo, nel pomeriggio ha fatto solo un terzo dei giri rispetto agli altri piloti, per problemi al sistema di raffreddamento della sua SF90, piazzandosi comunque settimo.

Il terzo tempo di giornata è stato messo a segno da Verstappen che conferma il feeling della Red Bull, nonostante il cambio del motore, su questa pista dove anche la Renault, con la macchina ufficiale di Hulkenberg e quella motorizzata della scuderia McLaren, guidata da Sainz, pare trovarsi molto bene, considerando che all'ottavo e nono posto troviamo l'altra McLaren di Norris e l'altra Renault di Ricciardo.