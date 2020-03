Non è la solita catena scaramantica da condividere, ma un numero ben preciso di persone da aiutare in base alle sue possibilità.

Questa è un un’iniziativa nata in rete la sera del 28 Marzo, dopo la diretta del Premier Giuseppe Conte, lanciata e diffusa in breve tempo da Massimiliano Zannoni, cittadino Ciampinese che ha a cuore i suoi amici concittadini.

Il video solidale pubblicato sia in Facebook che in Instagram viene diffuso e grazie alle condivisioni, il messaggio di aiuto per i più deboli economicamente, arriva anche dritto al cuore di altri cittadini pronti a dare ulteriore sostegno. Se inizialmente le famiglie che potevano essere aiutate erano 50, ora sono 125.

Emerge un dato ancora più importante che fa riflettere ed è il numero delle persone solidali che si aiutano fra di loro quando l’aiuto non arriva da chi dovrebbe arrivare.

Un video girato con poca luce e tanto amore che arriva dritto all’obiettivo.

Andiamo a capire meglio sulla base dei numeri: in Italia ci sono un milione e duecentomila politici attivi dal più piccolo fino ad arrivare alla carica massima, se solo la metà dei politici facesse simile iniziativa si avrebbero 30 milioni di persone aiutate per una settimana in più di attesa.

Quando la generosità non può attendere la burocrazia italiana, nascono le catene solidali.