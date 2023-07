Mercoledì 19 luglio '23 sul palco di Ferrara Summer Festival va in scena il divertimento scatenato del party Voglio Tornare Negli Anni 90. Dalle 19:30 e fino alle 2 del mattino, musica, gadget, energia e molto altro, nel format dedicato agli anni '90 più amato d'Italia.

Le canzoni di di Gigi d'Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona (...), tutte insieme, ritorneranno in un'unica grande notte mixati dai performer dell'evento: effetti speciali, fiamme, coriandoli, stelle filanti, bubble machine, animazione, laser... tutto questo sarebbe già abbastanza, ma non è tutto. Ai partecipanti verranno regalati tanti gadget firmati Voglio Tornare Negli Anni 90. Perché in questo evento la nostalgia fa rima solo con musica che dà la carica, abbracci, sorrisi e canzoni da cantare e ballare con gli amici. Lo spettacolo del party regala emozioni e trasmette energia. Ha già ottenuto migliaia di like e ha registrato il tutto esaurito in discoteche, feste e parchi di divertimento. In una piazza splendida come Trento Trieste sarà ancora più bello. Riassumendo, Voglio Tornare Negli Anni 90 è un appuntamento dedicato a chi ha vissuto quel decennio magico e a chi se lo è solo sentito raccontare, perché è stato davvero un periodo spensierato e divertente.

In Piazza Trento Trieste, nel pieno centro di una città simbolo del Rinascimento italiano nel mondo, Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.

Un weekend o una pausa durante la settimana a Ferrara, una città meravigliosa, è sempre un'ottima idea. Se poi tutto questo succede d'estate e c'è la possibilità di vivere anche un concerto o uno show in Piazza Trento Trieste, in pieno centro città, grazie ad una rassegna decisamente eterogenea come Ferrara Summer Festival, il risultato sono momenti di puro relax tutti da vivere... e poi da ricordare.

