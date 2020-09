La polizia della contea di West Midlands, poco dopo la mezzanotte, è stata chiamata per sedare una maxi rissa a Birmingham, in una zona della città dove il Gay Village confina con il quartiere cinese, caratterizzata dalla presenza di numerosi bar e locali, frequentati soprattutto di notte.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, ma in base a quanto dichiarato ai media da alcuni testimoni oculari, un numero impressionante di persone, anche donne, ha iniziato a scontrarsi per strada, con alcune che, dopo aver usato le mani, hanno fatto ricorso anche a dei coltelli.

La polizia ha dichiarato che numerose sono state le persone accoltellate, ma senza indicarne il numero e la gravità delle ferite riportate.

Il sindaco di West Midlands, Andy Street, ha detto di essere stato informato dell'accaduto direttamente dal capo della polizia, che gli ha parlato di una serie di risse la cui motivazione non è ancora ben chiara. Le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per stabilirne la causa e potrebbe volerci del tempo prima che possano essere in grado di rilasciare una dichiarazione ufficiale. Pertanto, assegnare adesso una qualsiasi etichetta agli incidenti avvenuti nella notte sarebbe, prima che inopportuno, sbagliato.

La zona dove si sono registrati gli scontri adesso è tranquilla, con la polizia che ha istituito un cordone di sicurezza all'incrocio tra Hurst Street e Bromsgrove Street.