Sabato 9 dicembre 2023 al Bolgia di Bergamo va in scena un party imperdibile per chi ama le sonorità elettroniche più potenti: è Happy Birthday Dylan 30 Years. Si festeggiano 30 anni di vita, volti e successi di un evento leggendario. Facile, dunque, intuire che si tratta di un'altra notte memorabile, l'ennesima della stagione autunno - inverno - primavera 2023/4.

Dylan è infatti uno dei simboli dell'elettronica in Italia e non solo. Il party al Bolgia di Bergamo il 9 dicembre '23 è dedicato alle sonorità techno ed hardcore che fanno muovere a tempo il mondo. E, anche per il 30esimo compleanno, il club prediletto è il Bolgia. E qui si sceglie tra due console, entrambe con una line-up pazzesca.



Protagonista, in Main Room, è il top dj producer Tatanka. Pioniere dell'elettronica, il suo nome d'arte, nella lingua degli indiani d'America, vuol dire bisonte. Classe '79, ligure, fa scatenare i club di mezzo mondo da oltre 25 anni e, dal '98 ad oggi, ha pubblicato decine di produzioni e remix e fatto ballare eventi di livello mondiale. "Diap", in compagnia di Roberto Molinaro, è il suo singolo più recente, manifesto di uno stile unico ed intramontabile. C'è poi in console al Bolgia anche Paolo Kighine, colonna della scena techno italiana il cui nome è legato ad Insomnia Discoacropoli d'Italia. A chiudere il cerchio in grande stile ecco Cecco Dj, Micky Vi, Juri Carrera, la voce leggendaria di Roberto Francesconi e quella di Mr Fudo. L'intro è di Pero G.



Durante la stessa notte si balla anche nella Hardcore - Frenchcore Room con il sound scatenato dell'italiana Sakyra, classe 1998, in pista dal 2017, e già protagonista dei club dei festival più importanti d'Europa come Harmony Of Hardcore o Tomorrowland. Non può mancare Claudio Lancinhouse: in console dai primi anni '90, è un simbolo della scena techno & hardcore italiana. Al mixer anche Frenchkillerz, Monlight, Faster vs Danez, Ivan Gabber vs The Cannibal e The Game Master. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 5 del mattino.

L'appuntamento di sabato 9 dicembre 2023 al Bolgia di Bergamo con Happy Birthday Dylan 30 Years è solo l'ennesimo importante per il top club sull'A4. Tra gli altri, si sono esibiti qui negli ultimi mesi top dj come Chris Liebing, Len Fake, Sam Paganini, Indira Paganotto, I HATE MODELS, KLANGKUENSTLER, Nastia, Ilario Alicante, Alignment, RBX, Marika Rossail, Charlie Sparks e TRYM, Luca Agnelli, Deborah De Luca, SNTS e Regal, Tita Lau, 999999999 e Lokier o Patrick Mason + Valentinø.





09/12 Happy Birthday Dylan

30 Years @ Bolgia - Bergamo

www.bolgia.it/dylancompleanno/

Bolgia - Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino