«Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito durante la manifestazione in Piazza Montecitorio», ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sottolineando che «in questo momento le proteste sono alimentate dalla situazione estremamente delicata per il Paese ma che è inammissibile qualsiasi comportamento violento nei confronti di chi è impegnato a difendere la legalità e la sicurezza».

«Tutte le nostre forze di polizia – ha aggiunto la titolare del Viminale - stanno operando con grande professionalità, equilibrio e senso di responsabilità di fronte all’evidente disagio delle categorie economiche più colpite dalla grave crisi innescata dalla pandemia che merita la doverosa attenzione del Governo».

«Non si può accettare che, in una fase così difficile per il Paese in cui è richiesto il massimo sforzo di coesione e di reciproca solidarietà, le ragioni della protesta sfocino in comportamenti che provocano ulteriori tensioni e disagi, come nel caso del blocco stradale a Caserta, andando a colpire indiscriminatamente cittadini altrettanto provati dalla crisi causata dal Covid-19», ha concluso il ministro Lamorgese.

Questa la nota diffusa nel pomeriggio dal Viminale a seguito dei tafferugli tra Polizia e manifestanti che si sono verificati durante la protesta organizzata da baristi e ristoratori davanti a Montecitorio.