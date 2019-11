Radja Nainggolan ha parlato della delicata situazione che sta vivendo al microfono di Eleven Sport, con la moglie Claudia alle prese con un cancro al seno e con la chemioterapia che la sta mettendo a dura prova.

L'ex calciatore dell'Inter ha rivelato che la situazione al momento è buona e che non ci sono complicazioni, anche se bisognerà attendere la fine delle cure per capire meglio la situazione.

Nel frattempo ha anche parlato della sua avventura all'Inter della passata stagione, facendo intendere che lasciarlo partire è stata una scelta sbagliata...

E una scelta sbagliata anche quella dei tecnici del Belgio, nazionale a cui Nainggolan apparteneva: "Non tornerò, rispetto la scelta che ho fatto", ha detto Nainggolan al riguardo. "Ho giocato un grande Europeo e buone qualificazioni, poi ho perso il posto sia con Wilmots che con Martinez.

La gente pensa che il problema fossi io, ma se chiedete a qualsiasi giocatore vi dirà che non ho mai portato problemi. Mi piace inserirmi nel gruppo e partecipare con umorismo, ma evidentemente non ero il preferito dell’allenatore.

Martinez mi ha detto le cose in faccia solo dopo averglielo chiesto 10 volte. Disse che non poteva darmi lo stesso ruolo che avevo a Roma e che in panchina avrei creato problemi.Una spiegazione senza valore... è davvero pazzo".

Insomma... il "Ninja", come dimostrano le sue parole, è sempre lo stesso... anche come giocatore, e lo sta dimostrando al Cagliari.