L’Assessore all’Istruzione Lucia Scolaro ha comunicato che lunedì 16 ottobre avrà inizio il servizio mensa per l’anno scolastico 23/24, avvio caratterizzato dall’importante novità della digitalizzazione del servizio, che permetterà all’utenza di prenotare e pagare i ticket mensa con grande semplicità attraverso l’utilizzo di una app predisposta, di cui sarà data informazione ai Dirigenti scolastici dei tre Istituti Comprensivi e alle famiglie.

“Abbiamo preferito aspettare qualche giorno – ha sottolineato Scolaro – per avviare il tutto nella nuova e più moderna modalità, al fine di poter offrire un servizio più snello per scuole, famiglie ed ente locale. Scelta peraltro soppesata, dal momento che le Scuole, nella loro autonomia, potevano far partire il tempo prolungato a prescindere dall’avvio del servizio mensa, organizzandosi per permettere agli alunni la permanenza a scuola. Nell’ottica della piena e fattiva collaborazione inoltre, viste le richieste, che stanno pervenendo in questi ultimi giorni, le scuole stanno ricevendo dall’Assessorato istruzione una richiesta di indagine sull’eventuale esigenza della mensa anche da parte di quegli alunni, che effettuano un solo rientro settimanale. Lo scopo è di valutare un aumento dei pasti in determinate giornate, permettendo così anche a questi studenti di usufruire del servizio. È chiaro, precisa l’Assessore, che ciò dipenderà dai dati che ci perverranno dalle Istituzioni scolastiche, visto che sull’argomento ci sono orientamenti assai diversi”.