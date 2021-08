La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, in italiano l'Amministrazione nazionale per l'osservazione oceanica ed atmosferica) è una agenzia federale statunitense che si interessa di oceanografia, meteorologia e climatologia.

Nei giorni scorsi la NOAA ha rilasciato un comunicato in cui ci informa lo scorso luglio è stato il mese più caldo di sempre da 142 anni, cioè da quando sono iniziate le rilevazioni della temperatura di atmosfera e oceani.

Secondo quanto rilevato, la media della temperatura della terra e dell'oceano a luglio è stata di 0,93° C al di sopra della media del XX secolo, attestata a 15,8° C. Il precedente record era del 2016 ed è stato superato di 0,01° C.

Nell'emisfero nord, la temperatura della superficie terrestre ha raggiunto un innalzamento di 1,54° C rispetto alla media, superando il precedente massimo raggiunto nel 2012.

All'inizio della settimana, un'agenzia delle Nazioni Unite aveva pubblicato un'anteprima di un rapporto in fase di completamento in cui dichiarava che il cambiamento climatico in corso sta avendo un impatto "senza precedenti" sulla Terra, con alcuni cambiamenti che potrebbero risultare "irreversibili per secoli o" addirittura "millenni", affermando che dal 1970 la temperatura globale negli ultimi 50 anni è aumentata più velocemente rispetto a quanto registrato in passato nello stesso arco di tempo.

Alla fine di giugno in Canada, a Lytton nella Columbia Britannica, il termometro ha raggiunto i 49,6° C. In Sicilia, alcuni giorni fa, si è registrata la temperatura più alta di sempre in Europa, 48,8° C (dato ancora da certificare ufficialmente).