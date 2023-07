Nella scorsa stagione Simone Inzaghi, nelle partite che "contavano", come centravanti della formazione titolare schierava dal primo minuto Edin Dzeko. Nel corso del match, in genere nella seconda metà della ripresa, una ventina di minuti li faceva giocare anche a Romelu Lukaku.

E quindi? E quindi, a sorpresa, l'Inter per il 2023/2024 non ha offerto alcun contratto a Dzeko che se ne è andato in Turchia al Fenerbahce, mentre ha deciso di riscattare Lukaku dal Chelsea. Uno potrebbe chiedersi se tutto ciò abbia una logica... ma per Marotta e Inzaghi l'acquisto di Lukaku è stato ritenuto indispensabile per la prossima stagione.

Così, certa di aver venduto Onana al Manchester United per una sessantina di milioni, l'Inter ha concluso con il Chelsea la trattativa sul quanto e sul quando pagare Lukaku, dando per scontato e ampiamente acquisito che il centravanti belga fosse soddisfattissimo di rimanere tra le fila dei nerazzurri. Ma così non era.

Non è chiaro se Marotta o chi per lui avesse o meno parlato con il giocatore e avesse o meno pattuito durata del contratto e stipendio. Fatto sta che, trovato l'accordo con il Chelsea, i dirigenti dell'Inter non hanno poi più trovato Lukaku... sia lui che il suo procuratore risultavano irraggiungibili.

Quello che in un primo momento poteva essere solo una sfortunata coincidenza, con il passare delle ore si è trasformata in un caso, con una progressiva irritazione della dirigenza nerazzurra, che è poi sfociata in ira nell'apprendere che probabilmente Lukaku, alla prima di campionato, potrebbe indossare la casacca bianconera.

Infatti, la Juventus ha proposto al Chelsea qualche soldo in più di quelli che gli avrebbe dato l'Inter, dando per certa la vendita di Vlahovic, e pare abbia trovato l'accordo con il giocatore che per questo motivo non ha risposto alle telefonate provenienti da Milano.

L'Inter ha fatto sapere di aver messo una pietra tombale su Lukaku e si sta già guardando in giro per vedere come sostituirlo. E Lukaku? Per ora è un giocatore del Chelsea e ha già fatto sapere al neo-allenatore Pochettino che lunedì, finite le vacanze, si presenterà al centro sportivo di Cobham per iniziare gli allenamenti... in attesa di conoscere la sua nuova destinazione, visto che i "blues" di lui non sanno che farsene.

La telenovela continua e come ogni telenovela non si escludono colpi di scena, con il Milan che, sullo sfondo, "avrebbe" fatto capolino.