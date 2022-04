I "bastardi" russi, come li ha definiti Zelensky, nell'attacco di ieri ad un quartiere residenziale di Odessa, tra le otto persone assassinate (questo l'ultimo bilancio delle vittime), vi sono anche una mamma e la figlia di appena 3 mesi.

"È semplicemente orrore... a loro non importa", ha aggiunto il presidente ucraino, rimarcando il fatto che oltretutto l'attacco è stato portato alla vigilia della Pasqua ortodossa.

La nuova tragedia è l'ennesima dimostrazione che da parte di Mosca si sia messo in atto un piano per annientare e radere al suolo un'intera nazione e chi vi abita.

Valeria was a new mother, her baby daughter Kira was just three month old. Russia took away their lives today when its rocket hit a residential building in Odesa.

Valeria’s husband and Kira’s father Yuri posted these pictures of them. pic.twitter.com/pendbL6bi2 — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) April 23, 2022

Ma alla vigilia dei due mesi di combattimenti, l'Ucraina ha dimostrato di saper e poter resistere alla Russia, tanto da non escludere che anche l'attacco nel Donbass possa essere respinto, considerando che Mosca non ha uomini e mezzi per condurre all'infinito una guerra con armi convenzionali, senza poi contare il morale delle truppe!

Per questo, spaventano le dichiarazioni di ieri con cui Mosca ha lanciato un 'accusa di una possibile operazione sotto falsa bandiera. Così l'ha riassunta la ormai mitica (ma non in senso positivo) portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova (ritratta nella foto), sul suo canale Telegram:

"Le informazioni del ministero della Difesa russo pubblicate oggi dimostrano chiaramente che Washington, in stretto coordinamento con i partner della NATO, sta pianificando delle provocazioni in Ucraina che dovrebbero convincere la comunità internazionale che la Russia stia usando armi biologiche".Poiché le sanzioni economiche contro la Russia non hanno funzionato, "ora gli Stati Uniti stanno pianificando l'utilizzo delle armi di distruzione di massa. Se questo accadrà, ci saranno innumerevoli vittime. E ognuna di loro peserà sulla coscienza degli strateghi americani che siedono negli uffici della Casa Bianca, del Dipartimento di Stato e del Pentagono, e sulla coscienza, se ne è rimasto qualcosa , dei loro burattini a Kiev".

In precedenza, il capo della forza russa di protezione dalle radiazioni e dalle armi chimiche e biologiche, Igor Kirillov, aveva dichiarato che gli Stati Uniti stessero pianificando delle provocazioni per accusare la Russia di utilizzare armi nucleari, chimiche e biologiche. Secondo lui, Washington ha preparato tre scenari: il primo scenario è "un incidente inscenato sotto falsa bandiera", il secondo - "un uso segreto delle armi di distruzione di massa (WMD) in piccoli volumi" e il terzo, il meno probabile - "l'uso aperto delle armi di distruzione di massa (WMD) in combattimento".

Se i russi accusano l'occidente di pianificare operazioni sotto falsa bandiera usando armi non convenzionali è evidente che Mosca possa aver deciso di non escludere di ricorrervi. E queste dichiarazioni possono anche esser lette come un avvertimento a Kiev, agli Usa e ai loro alleati.



Intanto, continuano gli attacchi russi nell'Oblast di Luhansk che, secondo quanto riferito dal governatore Serhiy Haidai, nelle scorse ore hanno caushato la morte di otto persone. Anche l'Oblast di Dnipropetrovsk, in base a ciò che riferisce il governatore Valentyn Reznichenko, è sotto costante attacco da parte dei russi.

Mykhailo Podolyak, uno dei consiglieri di Zelensky, ha dichiarato in un Tweet del 24 aprile che la Russia continua ad attaccare senza posa l'acciaieria Azovstal a Mariupol, chiedendo nuovamente un cessate il fuoco per consentire almeno l'evacuazione dei civili in essa ospitati.

Oggi la Turchia ha annunciato la chiusura del suo spazio aereo ai voli militari e civili russi diretti in Siria. Il divieto è stato annunciato dal ministro degli Esteri turco e durerà tre mesi.







Crediti immagine: Ministero degli Esteri russo