Il più recente sondaggio per le regionali in Emilia Romagna è stato pubblicato giovedì ed è stato realizzato in collaborazione tra agenzia Dire e Istituto Tecnè su un campione di mille persone che sono state intervistate tra il 30 e il 31 dicembre.

Per quanto riguarda il gradimento, il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini ha raggiunto il 39% dei consensi, mentre la candidata della destra, Lucia Borgonzoni, non va oltre il 31%. Molto più indietro sono Simone Bernini, candidato del Movimento 5 Stelle, con l’8%, e Marta Collet di Potere al Popolo con il 3%.

Le intenzioni di voto non rispecchiano però il gradimento dei candidati alla presidenza della regione. Bonaccini è comunque in testa con il 44% dei consensi, ma la Borgonzoni segue a brevissima distanza con il 43%. Staccatissimo, invece, Bernini che non va oltre il 7,5%.

Per quanto riguarda le coalizioni, la destra è avanti con il 44% delle preferenze, mentre le liste che appoggiano Bonaccini si fermano al 42,5%.

È evidente che, con questi valori, il risultato delle prossime regionali in Emilia Romagna non è per nulla scontato, anche in considerazione del fatto che quasi la metà del campione - il 41,5% - è rappresentato da incerti ed astenuti.