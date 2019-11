Il 16 e il 17 novembre è andata in scena la quarta edizione di Eternal City Motorcycle Custom Show, la kermesse motoristica della Capitale dedicata alle due e quattro ruote customizzate. Una due giorni diventata, anno dopo anno, punto di riferimento per gli appassionati di questo stravagante e affascinante mondo.

Il RagusaOff di Via Tuscolana n. 179 è stata la sede di questa manifestazione. Una location al centro della città nata dal recupero di un immobile dell'Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma. Un unico ambiente di oltre seimila metri quadrati ideale per questo tipo di manifestazioni.

Numerosi i cutomizzatori intervenuti per l'occasione che hanno presentato delle vere e proprie opere d’arte. Dalla la prima moto elettrica targata Harley-Davidson alle bagger di lusso; dalle realizzazioni in puro stile vintage ai colorati chopper. Genio, inventiva e bravura gli ingredienti per rendere unici e affascinanti semplici telai di ferro.

Non solo due ruote le protagoniste del 4th Eternal City Motorcycle Custom Show 2019 di Roma. Un discreto spazio espositivo è stato dato anche a hot rod e auto d’epoca americane. Vecchie automobili restaurate con classe.

In esposizione anche gli ultimi modelli della gamma 2020 delle principali case motociclistiche pronti per essere conosciuti e cavalcati.

E ancora, musica, spettacoli, bike show, viaggi e stand con tutto ciò che ruota intorno al mondo delle due ruote. Abbigliamento, accessori, tattoo, barber shop, aerografia, pin striping e molto altro ancora.

Insomma, uno spettacolo da non perdere. L'appuntamento oramai è per il prossimo anno. Non mancare!