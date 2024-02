Swisscom, che in Italia opera sotto il marchio Fastweb, è disposta ad acquistare in toto Vodafone Italia per 8 miliardi di euro. Questa mossa arriva dopo che di recente il gruppo anglosassone aveva rifiutato un'offerta in tal senso da parte di Iliad.

"Sebbene i termini completi della transazione debbano ancora essere definiti - riporta un comunicato -, Swisscom e Vodafone hanno concordato un prezzo di acquisto preliminare per Vodafone Italia di 8 miliardi di euro su base cash and debt free".

Questa potenziale transazione offre la migliore combinazione di creazione di valore, proventi iniziali in contanti e certezza della transazione per gli azionisti di Vodafone. La prevista fusione tra Vodafone Italia e Fastweb unirebbe infrastrutture mobili e fisse delle due società, un'ottimizzazione dei costi e la ovvia e conseguente riduzione di personale. Tutte cose apprezzatissime dagli azionisti.

L'acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom potrebbe anche portare a importanti ulteriori cambiamenti nel panorama delle telecomunicazioni italiane, facendo decidere altre società concorrenti a valutare fusioni e joint venture.