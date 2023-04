Nonostante gli 80 anni, qualche difficoltà motoria ed evidenti problemi di memoria, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di volersi candidare per un secondo mandato alle presidenziali del prossimo anno.

Biden ha detto di voler difendere la democrazia e le libertà fondamentali degli americani, e di voler continuare il lavoro iniziato. Biden ha anche confermato che la sua vice sarà ancora Kamala Harris, la prima donna e la prima persona di colore a ricoprire questo ruolo.

"Quando ho corso per la presidenza 4 anni fa ho affermato che la nostra era una battaglia per lo spirito dell'America", ha dichiarato il presidente Usa in un video. "Lo è ancora. La domanda che ci troviamo ad affrontare è se nei prossimi anni avremo più libertà o meno libertà. Più diritti o meno diritti. Non è il momento di essere compiacenti. Per questo mi candido alla rielezione".

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly