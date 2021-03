Fortissima la scossa di terremoto, di magnitudo 7.3, che è stata registrata alle14,27 ore italiana con epicentro in mare in una località a nord nei pressi di Gisborne, in Nuova Zelanda.

L'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze (NEMA) ha segnalato una possibile allerta tsunami.

Ecco il twitter dell'agenzia nazionale:

We have issued a TSUNAMI WARNING for New Zealand coastal areas following the magnitude 7.3 earthquake near EAST OF THE NORTH ISLAND NEW ZEALAND. There is a LAND and MARINE TSUNAMI THREAT. An EMA will be issued to areas under land and marine tsunami threat.