KEVIN PORTELLI, STUDENTE DELLA CLASSE 3C DELL'I.C.S. "GIOVANNI BOSCO" DI CAMPOBELLO DI LICATA, HA RECENTEMENTE BRILLATO NELLA FASE REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE TENUTASI A VITTORIA, CONQUISTANDO UN ECCEZIONALE SECONDO POSTO. QUESTO RISULTATO SEGUE LA SUA VITTORIA NELLA GARA PROVINCIALE A RIBERA, CONSOLIDANDO ULTERIORMENTE LA SUA REPUTAZIONE COME UNO DEI GIOVANI ATLETI PIÙ PROMETTENTI DELLA REGIONE.

Il raggiungimento del secondo posto a livello regionale rappresenta un grande successo per Kevin e per l'intera comunità scolastica, che lo ha sostenuto con entusiasmo lungo tutto il percorso. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Alessia Guccione, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, riconoscendo il duro lavoro e la dedizione di Kevin.

"Questo è un risultato straordinario per Kevin e per la nostra scuola," ha affermato la professoressa Guccione. "Siamo immensamente orgogliosi di lui e di come ha rappresentato la nostra istituzione in una competizione così impegnativa. Il suo successo è fonte di grande ispirazione per tutti noi e conferma l'eccellenza del nostro programma di supporto agli studenti atleti."

Il percorso che ha portato Kevin a questo punto è stato caratterizzato da impegno costante e da un'intensa preparazione, elementi che hanno giocato un ruolo chiave nel suo successo. "Ha dato il massimo durante le prove" ha detto il prof. Salvatore Munna, docente di scienze motorie di Kevin, visibilmente entusiasta del suo risultato. "Raggiungere il podio nella fase regionale è veramente gratificante, non solo per Kevin ma per tutta la comunità di Campobello di Licata."

“Il secondo posto ottenuto” sottolinea la DS prof.ssa Alessia Guccione, “non è solo un trofeo o una medaglia, ma il simbolo dell'impegno, della passione e del talento di un giovane che continua a superare le aspettative. È anche un promemoria del sostegno che la scuola e la comunità possono offrire ai loro giovani talenti, incoraggiandoli a perseguire la loro passione e a realizzare i loro sogni.”

“Kevin è un ragazzo molto volenteroso” dice con emozione il prof. Salvatore Costanza Scinta che segue il percorso di Kevin dalla prima media, “spero che con gli stimoli giusti possa continuare a coltivare questa sua grande passione”.

“Vogliamo pensare ad un futuro luminoso per Kevin Portelli” afferma la prof.ssa Flavia Gibaldi che partecipa alla organizzazione degli eventi sportivi dell’Istituto, “Con il sostegno continuo della sua scuola, dei suoi compagni e della comunità non ci sono limiti a ciò che questo giovane e promettente atleta può raggiungere nei prossimi anni.”

Kevin Portelli è stato festeggiato a scuola in un momento tutto per lui e applaudito a lungo da tutti gli alunni, docenti e collaboratori dell’istituto.

La sua storia è un esempio splendente di come il talento, supportato da una comunità che crede in lui, possa raggiungere vette straordinarie.

(Calogero La Vecchia)