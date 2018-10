5 ricette di rimedi fai da te per combattere i sintomi del raffreddore in modo naturale

Quando il raffreddore colpisce, la maggior parte delle persone tende a ricorrere ai farmaci per contrastarlo: antipiretici, decongestionanti, espettoranti, sedativi della tosse, che, si sa, hanno numerosi effetti collaterali e controindicazioni.

Purtroppo, non esiste un'unica cura efficace contro il raffreddore, ma è possibile curarne i fastidiosi sintomi con i tantissimi rimedi, che la natura ci mette a disposizione.

Alcuni di questi rimedi possono essere preparati anche in anticipo, in modo da combatterne efficacemente i sintomi sin dagli esordi. Eccone l'elenco:

Tisana per la febbre a base di sambuco, achillea e menta; tisana per liberare il respiro utilizzando liquirizia, eucalipto e finocchio; tisana per il mal di gola con liquirizia, corteccia di olmo rosso, corteccia di ciliegio selvatico, semi di finocchio, cannella e scorza di arancia; aceto decongestionante a base di aceto di mele, rafano, zenzero; e per chiudere una tisana allo zenzero con limone, miele e pepe.