Dopo il centrocampista Douglas Luiz e il portiere Michele Di Gregorio, la Juventus è pronta a chiudere il suo terzo colpo del mercato estivo. Secondo quanto raccolto da TMW, il classe 2001 Khephren Thuram - in arrivo dal Nizza - svolgerà infatti le visite mediche coi bianconeri nella giornata di domani (il suo arrivo a Torino è previsto per martedì mattina presto).





No alle Olimpiadi



Khephren Thuram - come risaputo - non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi che inizieranno il 26 luglio. Il ct della nazionale olimpica francese Thierry Henry ha annunciato, in conferenza stampa, che il centrocampista non ci sarà per volere della Juventus: "Thuram non ci sarà. La società dove andrà si oppone alla sua convocazione. Per noi è una rinuncia molto pesante, ma non possiamo permetterci di trovarci nella situazione in cui il suo nome è inserito nella lista dei convocati e poi il club arriva e ci dice di no alla fine".