Grande successo del Digital Talk Uniexportmanager con focus la Comunicazione export nell'era digitale tra rischi e opportunità,

Come cambia la comunicazione export nell'era digitale?

Quali i rischi e le opportunità?

Questi i punti affrontati nell'evento. che ha avuto i seguenti relatori:

- Marco Piva - Titolare di PMI Service - Ufficio export per le PMI -Gestione Buyers & Assistenza clienti. Focus Intervento: Comunicazione export nell’era digitale. Come cambia tra attese e prospettive.

- Daniele Marengo - Commercial manager specialized on development of international markets and partnership implementation. Focus Intervento: Export e marketing nell'era digitale.

Hanno condotto l'evento come sempre Marco Piva, Segretario Generale di Uniexportmanager, assieme a Giovanni Pecorari, responsabile della programmazione eventi online dell'associazione.

L'evento è stato come sempre registrato e messo online sul canale Youtube Uniexportmanager, per rendere i contenuti fruibili a tutti gli interessati agli argomenti trattati.

Online anche la consueta fase di Q&A, ovvero le domande ai relatori sui temi della giornata.