Comunicato stampa ECDC - A partire dal 2024 la zanza Aedes albopictus si è stabilita in Austria, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna ed è presente anche in Belgio, Cipro, Cechia, Paesi Bassi, Slovacchia e Svezia.

A partire dal 2024 la Aedes aegypti si è stabilita a Cipro e in diverse regioni ultraperiferiche dell'UE, come Madera (Portogallo) e le isole caraibiche francesi.

Dal 2010, anno in cui è stato registrato il primo focolaio recente di dengue, si sono verificati 48 focolai di dengue veicolati da vettori. Tra il 2010 e il 2017 si sono verificati fino a 3 focolai all'anno, 5 focolai nel 2018, 7 nel 2020, 10 focolai nel 2022 e il picco è stato osservato l'anno scorso nel 2023, con 8 focolai in Francia, 4 in Italia e 2 in Spagna.

Gli ultimi dati UE/SEE - avverte il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) - mostrano una continua tendenza all'aumento del numero di casi di dengue importati dalle regioni dengue-endemiche, nonché un numero crescente di focolai locali di infezioni da virus del Nilo occidentale e dengue all'interno dell'UE/SEE.

"L'Europa sta già vedendo come i cambiamenti climatici stiano creando condizioni più favorevoli affinché le zanzare invasive si diffondano in aree precedentemente non colpite e infettino un maggior numero di persone con malattie come la dengue. L'aumento dei viaggi internazionali dai paesi dengue-endemici aumenterà anche il rischio di casi importati e inevitabilmente anche il rischio di focolai locali", afferma Andrea Ammon, direttore dell'ECDC. "Misure di protezione personale combinate con misure di controllo dei vettori, individuazione precoce dei casi, sorveglianza tempestiva, ulteriori attività di ricerca e sensibilizzazione sono fondamentali nelle zone europee più a rischio."

Nel 2023 sono stati segnalati 130 casi di dengue acquisiti localmente nell'UE/SEE e 71 casi nel 2022. Si tratta di un aumento significativo rispetto al decennio 2010-2021, in cui il numero totale di casi acquisiti localmente è stato di 73 per l'intero periodo. Anche i casi importati sono in aumento, con 1 572 casi segnalati nel 2022 e oltre 4 900 casi nel 2023. Si tratta del numero più elevato di casi di dengue importati segnalati dall'inizio della sorveglianza a livello dell'UE nel 2008. Nei primi mesi del 2024, diversi paesi hanno segnalato un aumento sostanziale del numero di casi di dengue importati, il che potrebbe suggerire che i numeri nel 2024 potrebbero diventare ancora più alti.

Per il virus del Nilo occidentale, nel 2023 i paesi dell'UE/SEE hanno segnalato 713 casi umani acquisiti localmente in 123 diverse regioni di nove paesi dell'UE. Ventidue di queste regioni sono state segnalate come luoghi di infezione per la prima volta nel 2023; Sono stati segnalati anche 67 decessi. Il numero di casi segnalati è inferiore a quello del 2022, con 1 133 casi umani, ma il numero di regioni colpite è il più alto dal picco del 2018, il che indica un'ampia circolazione geografica del virus.

L'Aedes albopictus, nota per la trasmissione dei virus dengue, chikungunya e Zika, si sta diffondendo ulteriormente a nord, est e ovest in Europa e ora conta popolazioni autosufficienti in 13 paesi dell'UE/SEE. Aedes aegypti, un vettore dei virus della febbre gialla, della dengue, della chikungunya e della Zika, si è recentemente affermato a Cipro. Il suo potenziale di insediamento in altre parti d'Europa è preoccupante a causa della sua significativa capacità di trasmettere agenti patogeni e la sua preferenza per mordere gli esseri umani. La zanzara Culex pipiens, responsabile della diffusione del virus del Nilo occidentale, è originaria dell'Europa ed è presente in tutta l'UE/SEE.

È ampiamente previsto che i cambiamenti climatici avranno un forte impatto sulla diffusione delle malattie trasmesse dalle zanzare in Europa, ad esempio attraverso la creazione di condizioni ambientali favorevoli all'insediamento e alla crescita delle popolazioni di zanzare. Quest'anno, un caso umano localmente acquisito confermato di infezione da virus del Nilo occidentale con insorgenza di sintomi all'inizio di marzo è stato segnalato a Siviglia, in Spagna. Sebbene sia un caso isolato, evidenzia che la trasmissione del virus del Nilo occidentale può avvenire molto presto nell'anno, probabilmente a causa di condizioni climatiche adeguate.

L'istituzione di misure coordinate di controllo dei vettori è un elemento chiave per la lotta contro le malattie trasmesse dalle zanzare e saranno necessarie ulteriori ricerche per sviluppare strumenti efficienti ma ecologici per gestire le popolazioni di zanzare. Parallelamente, semplici misure come la rimozione dell'acqua stagnante nei giardini o nei balconi in cui le zanzare si riproducono dovrebbero essere pubblicizzate alla popolazione. Le misure di protezione individuale per ridurre il rischio di punture di zanzara includono l'uso di vestiti che coprono la maggior parte del corpo, l'uso di repellenti per zanzare, l'uso di zanzariere o schermi per finestre / porte e dormire o riposare in camere climatizzate. Affinché siano ampiamente applicate, sono essenziali campagne di sensibilizzazione efficaci presso il grande pubblico.

La sorveglianza rafforzata e l'individuazione precoce dei casi di malattie trasmesse dalle zanzare connessi ai viaggi e acquisiti localmente rimangono essenziali per attuare misure tempestive e appropriate di controllo dei vettori e delle malattie.