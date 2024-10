Con l'invecchiamento della popolazione, la domanda di assistenza alle persone anziane nelle attività quotidiane, la cosiddetta assistenza a lungo termine, è destinata ad aumentare nei paesi OCSE di oltre un terzo entro il 2050. Le persone anziane con esigenze di assistenza a lungo termine hanno maggiori probabilità di essere donne, di 80 anni e oltre, di vivere in nuclei familiari mononucleari e di avere redditi inferiori alla media.

Attualmente, nei paesi OCSE, i sistemi di assistenza a lungo termine finanziati con fondi pubblici lasciano ancora quasi la metà delle persone anziane con esigenze di assistenza a rischio di povertà, in particolare quelle con gravi esigenze di assistenza e basso reddito. I costi diretti rappresentano, in media, il 70% del reddito medio di una persona anziana nei paesi OCSE. Questo rapporto suggerisce percorsi per migliorare i finanziamenti per rendere i sistemi di assistenza a lungo termine più in grado di soddisfare la domanda dei loro servizi e suggerisce opzioni politiche per migliorare l'individuazione dei benefici e cercare guadagni di efficienza per contenere i costi dell'assistenza a lungo termine.





L'invecchiamento della popolazione sta accelerando, mettendo ulteriore pressione sulle capacità fiscali dei paesi di fornire un'adeguata assistenza a lungo termine (LTC) . Secondo il rapporto dell'OCSE Health at a Glance 2023 , nel 2021 più di 242 milioni di persone avevano 65 anni e più nei paesi OCSE, di cui oltre 64 milioni avevano almeno 80 anni. La quota di persone anziane continuerà ad aumentare, con la quota media OCSE di coloro che hanno 80 anni e più destinata a raddoppiare dal 4,8% al 9,8%. Con l'avanzare dell'età, la salute fisica e mentale degli individui spesso peggiora. Sviluppano difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane o delle cosiddette attività della vita quotidiana (ADL), come fare il bagno, e delle attività strumentali della vita quotidiana (IADL), come gestire le finanze e le pulizie. Questi individui necessitano di servizi di assistenza per tali attività. La domanda di LTC dovuta all'invecchiamento è ulteriormente intensificata dalla diminuzione dell'offerta di assistenti familiari o informali, poiché nuclei familiari più piccoli, parenti che vivono lontano e una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro limitano il bacino di potenziali assistenti informali a disposizione delle persone anziane.

Il costo totale dell'LTC può essere molto elevato rispetto al reddito disponibile di una persona anziana. In assenza di prestazioni e servizi pubblici, la maggior parte delle persone anziane non sarebbe in grado di permettersi un'adeguata LTC formale. I costi possono essere particolarmente elevati per gli individui con gravi esigenze, con i costi totali dell'LTC che rappresentano tra una e quasi sette volte il reddito medio nazionale nei vari paesi. Le persone anziane con redditi più bassi potrebbero avere difficoltà a permettersi l'assistenza, anche se più della metà dei paesi trattati in questo rapporto hanno meccanismi di verifica progressiva del reddito progettati per alleviare il peso su questi individui.

Nonostante i benefici e i servizi pubblici, i costi diretti in alcuni paesi possono essere sostanziali , soprattutto per coloro che hanno gravi necessità e basso reddito. Gli elevati costi diretti per gli individui lasciano poca flessibilità nel pagare altre spese, come le spese per l'alloggio, l'abbigliamento e il cibo. Per gli individui che guadagnano un reddito medio con gravi necessità di LTC, l'assistenza istituzionale sarebbe inaccessibile in sei paesi poiché i costi diretti sono superiori al loro reddito. Per pagare l'assistenza domiciliare, una persona anziana con gravi necessità dovrebbe destinare più della metà del proprio reddito in 16 paesi, lasciando meno della metà del reddito rimanente per coprire le spese di sostentamento di base. In sette paesi, i costi diretti per gli anziani con basso reddito e necessità moderate superano la metà del loro reddito. Questo numero aumenta a dieci paesi per coloro che guadagnano un reddito medio. Inoltre, circa il 40% dei paesi analizzati si aspetta che gli individui utilizzino parte della propria ricchezza per coprire i costi di LTC. In 11 di questi paesi, gli individui che guadagnano il reddito medio dovrebbero pagare più del loro reddito per l'assistenza istituzionale.

I sussidi e i servizi pubblici riducono i rischi di povertà associati ai costi LTC, ma non sempre in modo significativo. Senza tali servizi, tra il 42% e il 95% della popolazione anziana con esigenze LTC sarebbe a rischio povertà a causa degli elevati costi diretti. I sussidi e i servizi LTC riducono i rischi di povertà di quasi 30 punti percentuali nei vari paesi. I sistemi LTC di Danimarca, Paesi Bassi e Finlandia riducono i rischi di povertà attraverso sussidi e servizi pubblici di oltre 70 punti percentuali. Tuttavia, le riduzioni della povertà possono essere prossime allo zero in altri paesi. Inoltre, circa il 50% degli anziani con esigenze sarebbe ancora a rischio povertà anche dopo aver ricevuto sussidi e servizi pubblici in metà dei paesi analizzati in questo rapporto. I tassi di povertà per gli individui con esigenze LTC (anche dopo aver ricevuto protezione sociale) sono più pronunciati tra gli ultraottantenni, rispetto a quelli di età compresa tra 65 e 79 anni. Allo stesso modo, le donne affrontano tassi di povertà più elevati dopo aver pagato per LTC, anche con sussidi e servizi pubblici, rispetto ai tassi di povertà medi tra gli anziani. Nel complesso, i paesi con una spesa pubblica più elevata per l'assistenza a lungo termine, verifiche dei mezzi meno rigorose e prestazioni in natura ottengono una maggiore riduzione dei rischi di povertà correlati all'assistenza a lungo termine.

Con l'aumento della domanda di LTC, le pressioni di bilancio si intensificheranno nei paesi OCSE, soprattutto se si considerano le spese aggiuntive per finanziare un migliore accesso e l'adeguatezza dei benefici. Si prevede che la domanda di LTC aumenterà di oltre un terzo fino al 2050. Sulla base delle proiezioni delle persone anziane che necessitano di cure e delle pressioni per garantire l'accesso a più persone, si prevede che le spese correnti in tutta l'OCSE si moltiplicheranno di 2,5 volte entro il 2050. Se i paesi migliorassero ulteriormente la generosità dei loro sistemi LTC per ridurre gli attuali elevati costi diretti per gli individui e il significativo rischio di povertà, ciò potrebbe comportare un quadruplicamento delle spese LTC entro il 2050.

Sono necessarie opzioni politiche per garantire la sostenibilità fiscale, affrontando al contempo le attuali lacune in termini di adeguatezza. Sono disponibili per i paesi tre opzioni non reciprocamente esclusive:

Cercare fonti di finanziamento aggiuntive per LTC

Vale la pena prendere in considerazione l'ampliamento delle fonti per finanziare i sistemi LTC oltre il reddito da lavoro, garantendo al contempo un'adeguata condivisione intergenerazionale dell'onere. Anche l'esplorazione di opzioni innovative di contribuzione privata e meccanismi di prefinanziamento sono buoni punti di partenza. Ad esempio, la Slovenia ha avviato una riforma LTC nel 2023, che introdurrà un'assicurazione LTC per finanziare nuovi benefici e servizi. Sia la Germania che il Lussemburgo hanno incorporato un elemento di prefinanziamento nei loro sistemi LTC. In Francia e negli Stati Uniti sono disponibili l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione di gruppo LTC.

Migliorare il targeting dei benefici e dei servizi LTC

Il targeting degli individui con esigenze elevate e risorse ridotte può promuovere l'adeguatezza in un contesto di risorse limitate. In diversi paesi, rendere la condivisione dei costi più progressiva lungo la distribuzione del reddito può portare a una spesa inferiore rispetto alla situazione attuale, senza un aumento della povertà. In altri paesi (Italia, Slovenia, Spagna, Grecia) il targeting dei benefici pubblici verso coloro con esigenze più elevate riduce la povertà mentre gli aumenti della spesa sono molto più piccoli rispetto alle politiche incentrate sulla riduzione dei soli costi diretti.

Migliorare l'efficienza e contenere i costi dell'LTC

Sia la promozione dell'invecchiamento sano che i miglioramenti della produttività potrebbero portare a una riduzione delle spese del 13% entro il 2050. Una migliore prevenzione, un uso più intelligente della tecnologia e la delega dei compiti tra i lavoratori sono alcune delle opzioni che i paesi stanno promuovendo per migliorare l'efficienza. Paesi come Danimarca e Norvegia hanno introdotto visite domiciliari per promuovere un invecchiamento sano, mentre Australia, Giappone e Nuova Zelanda hanno anche promosso la riabilitazione per aiutare le persone anziane a recuperare la perdita di autonomia. Il Giappone e i paesi nordici hanno migliorato la produttività del lavoro attraverso l'uso della tecnologia, mentre i Paesi Bassi stabiliscono obiettivi di spesa per l'LTC e adeguano di conseguenza i prezzi massimi per servizi e fornitori.





Rapporto: www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/10/is-care-affordable-for-older-people_43625a72/450ea778-en.pdf

Fonte: OCSE (2024), L'assistenza sanitaria è accessibile per gli anziani?, Studi sulle politiche sanitarie dell'OCSE, OECD Publishing, Parigi, https://doi.org/10.1787/450ea778-en