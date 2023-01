Saturnia, febbraio 2023 - Non hai ancora deciso dove trascorrere San Valentino? Se cerchi un luogo immerso nel verde dove godere del benessere e relax, Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia, propone numerose esperienze per vivere la magia dell’amore.



Dal 10 al 19 febbraio è possibile regalare e regalarsi il pacchetto “Love, Spa & More”, che comprende un soggiorno di 2 notti con prima colazione, un omaggio di benvenuto in camera, una cena con menù degustazione "Insieme", un trattamento di coppia "Saturnia in Love" (50') oppure un Candle Massage (50') a persona, una sessione di Crioterapia di coppia, una Lezione di Cucina (120') o una Lezione di Golf (60') e l’ingresso illimitato alla Sorgente Termale, alle vasche idromassaggio, ai percorsi vascolari, agli idromassaggi in cascata, al Bagno Romano con Sauna e alle stanze del Casale dedicate al relax. Tariffe per 2 notti in Camera

Deluxe a partire da: 676 euro a persona in occupazione doppia.

Per tutto il mese di febbraio* sarà in promozione “Saturnia Romance”, che

include un soggiorno minimo di 2 notti con prima colazione servita in camera, omaggio di benvenuto con spumante e petite pâtisserie, una cena romantica con menù degustazione gourmet (bevande escluse) al Ristorante 1919, un massaggio totale di coppia (50'), e ingresso illimitato alla Sorgente Termale, alle vasche idromassaggio, ai percorsi vascolari, agli idromassaggi in cascata e al Bagno Romano con Sauna, alle stanze del Casale dedicate al relax. Late check-out ore 15.00. *Escluso dal 10 al 19 febbraio.



Tante anche le idee regalo per rinnovare le proprie promesse d’amore: la formula “Notte Termale”, che include un soggiorno di 1 notte per due persone in camera Superior con colazione e cena (prezzo 480 euro); il pacchetto “Fuga Romantica”, con soggiorno di 2 notti per due persone in camera Deluxe, colazione e cena incluse, 1 trattamento SPA di coppia o 1 trattamento 50' a persona (promozione fino al 14 febbraio a 1035 euro); e i “Day Spa”, diverse formule per vivere una giornata di relax e benessere immersi nelle rigeneranti acque termali (prezzo a partire da 30

euro).

E per un regalo ancora più speciale per donare alla propria pelle la cura e

l’attenzione che merita, un amore di prodotti frutto della ricerca scientifica di Saturnia Beauty and Health: come Glow Mask, che distende i tratti e dona lucentezza al viso e Pro-Aqua Active Cream, ottima per preparare la pelle alla fase trucco. Per una perfetta combinazione skincare, il Longevity Skin Set: con l’azione combinata di Pro-Collagen Firm Cream e Saturnia Bioplancton Elixir, per la massima elasticità

e uniformità dell'incarnato, la pelle riacquista tono, turgore e luminosità.

Vivere San Valentino a Terme di Saturnia Natural Destination significa immergersi nella magia di un luogo iconico per le sue peculiarità, a partire dall’acqua che, vera e propria medicina naturale e unicum nel panorama delle acque termali. Da oltre 3.000 anni fuoriesce ininterrottamente dal cuore della terra all’interno di un cratere, alla temperatura costante di 37,5°C. La Via dell’acqua più famosa d’Italia inizia il suo percorso dalle pendici del Monte Amiata e viaggia sotterranea per quarant’anni prima di emergere arricchita di minerali nella vasca Sorgente, sulla quale si affaccia il Resort 5 stelle.

Per ulteriori informazioni riguardanti le offerte di San Valentino

https://termedisaturnia.it/san-valentino



120 ettari di benessere dove sgorga una millenaria sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo, potentissima, ai piedi di un borgo medievale. Qui si erge il Resort di Terme di Saturnia Natural Destination: un unicum nel cuore della Maremma Toscana, un’icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere, dove eccellenza e professionalità nei servizi, cura dei dettagli e contatto con la natura sono il segreto di una lunga storia di successo di oltre 100 anni. Un Resort 5 stelle affiliato a “The Leading Hotels of the World” e “Starhotels Collezione”; un’offerta gastronomica ricercata con il 1919 Restaurant e autentica con La Stellata | Trattoria; la SPA con trattamenti termali ed estetici, consulenze mediche e massaggi innovativi e ispirati ai doni della natura; la Linea Cosmetica Termale a base di Bio-Plancton, un’alga che matura spontaneamente nella Sorgente, concentrato di minerali e sostanze azotate benefiche in essa disciolti; il Parco Termale, un percorso di acqua termale e natura, tra i più grandi d’Europa; il Club, dedicato ai soci o agli ospiti esterni che desiderano accedere anche alla Sorgente e alle facilities del Resort; il Golf, un percorso da campionato Geo-Certified 18 buche di 6.316 metri su 70 ettari mossi, progettato dal noto architetto americano Ronald Fream. Tutto questo non basta per descrivere Terme di Saturnia: mancano l’emozione e la fedeltà degli ospiti che da anni la scelgono come destinazione ideale per il loro benessere

www.termedisaturnia.it