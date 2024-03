"Ricorderete certamente che il governo aveva chiesto al CNEL di Brunetta di valutare la condizione degli stipendi dei lavoratori in Italia per rispondere alla nostra proposta di salario minimo. Oggi capiamo quale utilità abbia avuto il CNEL: non è riuscito a risolvere il problema degli stipendi bassi dei lavoratori, ma certamente ha dato uno stipendio. A Brunetta. Ora Siamo tutti più sollevati". (Nicola Fratoianni, AVS)"Nove euro lordi all’ora erano troppi per Brunetta come salario minimo legale. Ma lui può cumulare stipendio e pensione. Deroga inaccettabile, inserita nello stesso articolo in cui il Cnel viene incluso nella cabina di regia del Pnrr". (Angelo Bonelli, Verdi)"Ci sono notizie sempre più sconcertanti. C’è una casta che torna ai vecchi privilegi. L’ultima notizia è che questo governo, dopo aver avuto l’appoggio del Cnel di Brunetta sul salario minimo per dire ai cittadini “continuate a rimanere sottopagati”, dice a Brunetta che l’urgenza è assicurargli un lauto stipendio. Con questo governo arriveremo a un’implosione". (Giuseppe Conte, M5s)"Bella ricompensa per colui che ha affossato le aspettative di milioni di cittadini con salari da fame. Non c’è che dire, dopo il ritorno dei vitalizi ora Giorgia Meloni lancia un altro bel messaggio al Paese". (Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera)



Queste alcune delle dichiarazioni a commento relative allo stipendio del "pensionato" Renato Brunetta, incaricato da Meloni di guidare il Cnel. Essendo in pensione, il presidente del Cnel non riceveva alcuna retribuzione per il suo incarico, ma una disposizione inclusa nel decreto Pnrr all’esame della Camera potrebbe creare una deroga a tale disposizione, consentendo così all’ex ministro e agli altri consiglieri del Cnel di essere remunerati... nonostante siano già in pensione.

Si stima che lo stipendio potrebbe raggiungere la somma di 240mila euro lordi, il massimo previsto per la pubblica amministrazione.

Brunetta è colui cha ha bocciato la proposta di salario minimo di 9 euro/ora LORDI presentata dalle opposizioni.

Inutile aggiungere ulteriori commenti su come operi il governo presieduto da Giorgia Meloni.