Rispetto alle previsioni del mese di giugno si conferma la sfida tra Spider-Man: Across the Spider-verse, il sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, e l’ultima fatica del maestro Hayao Miyazaki, The Boy and the Heron. Ad inseguirli c'è Elemental frutto della collaborazione tra la Disney e la Pixar.

Dalle 2 new entry Nimona (Netflix) e Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (Paramount/Nickelodeon) a Wish (Disney), Migration (Universal Pictures/Illumination), Chicken Run: Dawn of the Nugget (Netflix/Aardman) ad altri 4 potenziali favoriti per la nomination.