Dal 13 al 16 ottobre è in corso a Roma “L’Anima e il Tempo” - Festival di Spiritualità. Si tratta di un evento che si propone come uno spazio di dialogo e confronto su temi centrali per il nostro tempo.

La custodia del creato, la scelta di una politica e di un'economia attente al bene comune, una meditata formazione per le nuove generazioni, la sinodalità della Chiesa, la consapevolezza dei modi dell’azione di Dio nella storia, la ricerca di un bene che superi il relativismo della convenienza e la cultura dell’effimero con a cuore l’uomo e la sua casa comune.

Presso la CASA DEI CAPPUCCINI in Roma, nell’ambito del programma del Festival, si è tenuta la tavola rotonda dal titolo PER UNA BUONA POLITICA e sono intervenuti:

Pierluigi Castagnetti Presidente della Fondazione Fossoli e membro del direttivo della Casa della Storia europea di Bruxelles;

Vannino Chiti Membro della Commissione accademica – Scuola di formazione per il dialogo interreligioso e interculturale di Firenze. Già Ministro, Sottosegretario, Vicepresidente del Senato;

Paolo Corsini Già docente di Storia moderna all’Università di Parma. È stato Sindaco di Brescia e Senatore della Repubblica;

Lucia Fronza Crepaz Responsabile progetti per una cittadinanza attiva della Scuola di Preparazione Sociale e membro del direttivo di ATAS, Associazione Trentina Accoglienza Stranieri, già deputato della Repubblica e Presidente dell’assemblea provinciale PD;

Lucio Romano Docente di Bioetica alla Sezione Tommaso d’Aquino della Facoltà Teologica di Napoli, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica e già Senatore della Repubblica. Il dibattito è stato moderato dal giornalista Luca Attanasio. Purtroppo, la politica deve registrare una svolta epocale nel paese che ha messo in rilievo la fine del modo di gestire il bene pubblico nella maniera tradizionale, anche perché sono venuti a mancare i “corpi intermedi” e i partiti tradizionali, fatto che ha allontanato i cittadini prima dai politici e poi dalle urne.