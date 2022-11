Sono numeri sconcertanti. In una estesa inchiesta che il quotidiano inglese The Guardian ha raccolto, vi sono tutti gli aspetti che inchiodano le autorità del Qatar sul fronte dei diritti umani.

Tuttora il Qatar si rifiuta di pagare risarcimenti ai lavoratori. La risposta è stata negativa, perché il Qatar semplicemente nega che vi siano stati gli incidenti sul lavoro. "Dove sono le vittime? – ha detto ad Afp il ministro del lavoro Ali bin Samik– Conoscete i loro nomi?".

Secondo il The Guardian, dal 2010 ad oggi, nelle opere infrastrutturali legate ai Mondiali di calcio, sarebbero morti 6.750 lavoratori. Ma ovviamente le autorità del Qatar contestano questa cifra e si rifiutano di dare propri numeri se non l’improbabile cifra di 37 morti dal 2014 al 2020, "solo 3 dei quali in incidenti di lavoro". Niente incidenti, niente risarcimenti è l’equazione. Invece secondo l’Ilo (International labour organization) nel solo 2021 ci sarebbero stati 50 morti, 500 feriti gravi e 37.600 lavoratori che hanno avuto infortuni.

L’Italia è fuori dal mondiale calcisticamente parlando, ma mai lontana dai valori della sicurezza sul lavoro così come dello sport, e risponde organizzando la propria Coppa del Mondo del Lavoro, dedicandola inoltre ai valori della Pace e mettendo insieme sul campo Russi e Ucraini, cosa mai vista fino ad ora!

Pertanto, il 26 Novembre 2022 presso lo Stadio Diego Crippa della Città di Cinisello Balsamo in Milano, si terrà la prima edizione post-Covid della Coppa del Mondo del Lavoro, quest’anno dedicata, come detto, al tema della Pace.

Con il patrocinio di INAIL, del CONI Lombardia, del Comitato Benemerito del FAIR PLAY del CONI, della Nuova Organizzazione d’Imprese, del Comune di Cinisello Balsamo, dell’ATS di Bergamo, di ANCI Lombardia Salute, di FederDat, di Assoprevenzione, di AiFOS, di Federformazione e di RAI per la Sostenibilità. Si prospetta un’edizione corposa e forte nel voler trasmettere i valori del lavoro, della sua sicurezza e della pace.

Scenderanno in campo, la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Safetyplayers, la Nazionale Italiana dei Giornalisti RAI, la Nazionale Italiana Artisti TV e prima al mondo, una rappresentativa Russo/Ucraina per la pace!

Questa edizione 2022 vanta infatti tre primati mondiali, innanzitutto la presenza della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, prima squadra del pianeta a rappresentare i valori della sicurezza e del mondo del lavoro.

Il secondo primato riguarda il trofeo. Quest’anno il trofeo sarà integrato a una nuova tecnologia che permetterà alla Coppa di interagire con gli smartphone con cui verrà a contatto e raccontare la sua storia.

Il terzo primato sarà invece la prima squadra, composta da Ucraini e Russi nata in collaborazione con padre Ambrogio Makar, archimandrita della Chiesa russo ortodossa del Patriarcato di Mosca, monaco ucraino nativo del Donbass.

Partner tecnici la Exteryo che fornirà la tecnologia al Trofeo e la Empiria Group che ha ideato la soluzione.

Partner organizzativi la Larem Eventi, la CUN Sport Management e sponsor tecnico Givova.

Tra gli sponsor sostenitori sono presenti la KONE, Sicurmed Consulting e l’Organismo Paritetico Nazionale Italform.

Associazioni amiche dell’evento ASD Città di Cinisello e Karate San.

Media partner RADIO 1, EDILPORTALE e V Media.

L’evento a carattere benefico, a sostegno di progetti per la sicurezza sul lavoro nelle scuole, promuove la campagna di raccolta fondi dal titolo “Dona più Sicurezza”.

Il 18 novembre, alle 12,00, presso la sala degli Specchi di Villa Ghirlanda nel Comune di Cinisello Balsamo è prevista la conferenza stampa di presentazione insieme alle autorità e alle squadre e il 25 novembre a precedere l’evento principale, presso il salone dello Stadio Crippa, vi sarà una cena di beneficenza. Per adesione alla cena cliccare qui Cena di beneficenza – Coppa del Mondo del lavoro per la Pace 2022.



Per info scrivere a [email protected]

L’entrata sarà GRATUITA e seguiranno ulteriori dettagli.



Qui il programma: